Mitten in neuer Staffel: ZDF verschiebt „Bergretter“-Folge

Von: Jonas Erbas

Drei Episoden der neuen „Die Bergretter“-Staffel hat das ZDF bereits gezeigt, doch nun muss die Sendung pausieren. Auf ihrem gewohnten Sendeplatz läuft ein anderes TV-Jahreshighlight.

Mainz – Zuletzt mussten die „Bergretter“-Zuschauer einen schweren Schicksalsschlag mitansehen, als Serien-Urgestein Peter Herbrechter (Michael König, 76) eines plötzlichen Todes starb. In Folge drei war der Großhotelier bei einem Investoren-Treffen kollabiert, musste unverzüglich ins Krankenhaus – doch jede Hilfe kam zu spät. Wie es für sein Umfeld, darunter vor allem seine Kinder Tobias Herbrechter (Markus Brandl, 48) und Katharina Strasser (Luise Bähr, 44) weitergeht, ist am 7. Dezember allerdings nicht im Fernsehen zu sehen.

„Die Bergretter“ entfällt – stattdessen sammelt Carmen Nebel für den guten Zweck

Denn „Die Bergretter“ müssen am Donnerstagabend ihren gewohnten Sendeplatz im ZDF abgeben. Die neue Episode mit dem verheißungsvollen Titel „Höhenfeuer“ wird das ZDF erst eine Woche später, am 14. Dezember, ausstrahlen.

Stattdessen kommen vor allem Schlagerfans am 7. Dezember ab 20:15 Uhr im ZDF voll auf ihre Kosten: Dort läuft – statt „Die Bergretter“ – die von Carmen Nebel (67) moderierte Spendengala „Die schönsten Weihnachts-Hits“. Prominente Gäste, darunter Andrea Berg (57), Andreas Gabalier (39) oder Stefan Mross (48), werden in München live dabei mithelfen, die Not der Ärmsten in Afrika, Asien und Südamerika zu lindern.

Darum geht es in „Höhenfeuer“ Trotz Verbots seitens der Eltern begleitet Bastian Kessler seine jüngere Schwester zu einem Sonnwendfeuer in die Berge. Doch das Fest nimmt eine unerwartete, gefährliche Wendung. Können die Bergretter rechtzeitig eingreifen? Und was geschieht nach dem Tod von Peter Herbrechter? Fragen über Fragen …

Keine neue „Bergretter“-Folge im TV – so können Sie die Serie schon vorab sehen

Wer stattdessen wissen möchte, wie es bei „Die Bergretter“ weitergeht, muss sich allerdings nicht bis kommenden Donnerstag gedulden: Wie gewohnt, steht die neue Folge bereits vorab in der ZDFmediathek als Stream bereit. ZDF-Zuschauer, denen nicht nach Carmen Nebels „schönsten Weihnachts-Hits“ ist, können sich also bereits vor der TV-Ausstrahlung von „Höhenfeuer“ eine gehörige Dosis Action gönnen.

Markus Kofler (Sebastian Ströbel, r.) und seine Bergretter müssen am 7. Dezember pausieren, stattdessen zeigt das ZDF eine Schlager-Spendengala mit Carmen Nebel. © Barbara Bauriedl/ZDF/dpa

Auch mit einer anderen ZDF-Serie geht es schon sehr bald weiter, erste Details sind bereits bekannt: So steht bei „Der Bergdoktor" nach Jahren die Rückkehr eines Fan-Lieblings an.