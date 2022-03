GNTM-Star Marie Nasemann stillt ihr Baby ab und geht ins Berghain feiern

Teilen

Marie Nasemann ist Zweifach-Mama. Nachdem sie ihre Tochter am Wochenende abgestillt hatte, ging die ehemalige GNTM-Kandidatin direkt in einen Club. Am Sonntag tanzte sie tagsüber im Berliner Berghain.

Berlin - Marie Nasemann (hier alle News auf der Themenseite) wurde vor etwa einem halben Jahr das zweite Mal Mutter. Die 33-Jährige berichtet auf Instagram über ihr Mamaleben, bei dem feiern und durch Bars ziehen bisher natürlicherweise nicht auf dem Plan stand. Jetzt fand die Berlinerin einen Weg, am Wochenende doch beides zu vereinen.

Name Marie Nasemann Geburtstag 8. März 1989 Bekannt durch GNTM, 3. Platz 2009 Partner Sebastian Tigges

Umstellung bei Marie Nasemann: Abstillen ermöglicht ihr das Ausgehen

Bei Marie Nasemann ist gerade „ein bisschen Umstellung“, wie die ehemalige GNTM-Drittplatzierte in ihrer aktuellen Instagram-Story erzählt. Sie erklärt: „Weil ich abgestillt habe gerade am Wochenende und die Kleine ist gerade frisch im Sprung Nummer Fünf.“

Gemeint ist damit ein Entwicklungssprung. Ihr Tochter wäre Freitag noch „seelenruhig“ im Kinderwagen gelegen. Jetzt habe sie „gar keinen Bock mehr auf irgendwas außer Trage“, so Nasemann.

Marie Nasemann bekommt Baby und Club unter einen Hut. © Screenshot Instagram/marienasemann (3)

GNTM-Star Marie Nasemann stillt ihr Baby ab und geht ins Berghain feiern

Doch auch das Abstillen ist neu, wie Nasemann erklärt: „Das ging natürlich nicht mal schnell übers Wochenende, sondern war ein Prozess, der sich über Wochen so ergeben hat, dass wir immer mehr zugefüttert haben und ich immer weniger gestillt habe.“ Der Zweifach-Mami ermöglicht das nun, mal wieder feiern zu gehen.

Dabei kommt es ihr zugute, dass sie in Berlin lebt, wo unter anderem der berühmte Techno-Club „Berghain“ ist. Der ist bekannt dafür, dass man dort auch am Tag tanzen kann. Eine Sache, die der Mama entgegenkommt: „Das ist das Gute, wenn man tagsüber tanzen geht - man ist am nächsten Tag wieder fit. Und so mache ich mich an diese neue Woche und an alle To Dos“, so Nasemann am Montag nach ihrem Clubbesuch gut gelaunt im Büro.

Marie Nasemann im Berghain-Look im Büro

Auch einen Einblick in das Outfit der Clubgängerin bekommen die Follower. Schwarz zu Schwarz, typisch Berghain. Dem Stil bleibt das Model nämlich auch am nächsten Tag noch treu: „Heute immer noch bisschen Berghain Look“, kommentiert sie zu ihrem Büro-Outfit.

Eine Sache setzt die Influencerin dabei zusätzlich in Szene: Ihre Kette um den Hals. Der Stein darin wurde von einem alten Ring zu einem Medaillon umgearbeitet. Die Kette bekam Nasemann von ihrem Mann als „Wurfprämie“ geschenkt. Sprich: Es handelt sich um das Geburtsgeschenk.

Marie Nasemann weinte vor laufender Kamera

Im letzten Jahr veröffentlichte Marie Nasemann ein eigenes Buch, in dem sie beschreibt, wie sie mehr Nachhaltigkeit in ihr Leben bringt. In einem Instagram-Video wendete sie sich dann weinend an ihre Follower.

Verwendete Quellen: instagram.com/marienasemann