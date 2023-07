Bernhard Brink leistet sich fragwürdigen Spruch zu Lindemann-Vorwürfen: „Wir brauchten keine K.-o.-Tropfen“

Von: Elena Rothammer

Teilen

Schlagerstar Bernhard Brink wurde bei „3nach9“ auf die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann angesprochen – und traf daraufhin bedenkliche Aussagen...

Bremen - Die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann (60) hallen immer noch nach. Weiterhin steht Aussage gegen Aussage, der Sänger dementierte die Anschuldigungen bereits im Juni anwaltlich und ließ diese als „ausnahmslos unwahr“ zurückweisen. Im NDR-Format „3nach9“ wurde nun Schlagerstar Bernhard Brink (71) auf die Diskussion angesprochen, woraufhin dieser von eigenen Erfahrungen im Musikbusiness berichtete. Dabei leistete sich der Künstler jedoch einen fragwürden Spruch.

„Kein Betäubungsmittel, nichts gebraucht“: Bernhard Brink konnte sich vor weiblichen Fans kaum retten

Am Freitagabend (14. Juli) bei „3nach9“ herrschten große Emotionen. Evelyn Burdecki (34) brach sogar in Tränen aus. Als Moderatorin Judith Rakers (47) Bernhard Brink interviewte, kam sie unter anderem auf die Lindemann-Vorwürfe zu sprechen. Daraufhin schwelgte der Schlagersänger in Erinnerungen und berichtete von seinen Eskapaden in den 1970er-Jahre am Höhepunkt seiner Karriere.

Till Lindemanns optische Transformation in 30 Jahren Rammstein Fotostrecke ansehen

„In den 70er-Jahren war alles entfesselt. Es gab kein AIDS, es gab kein Corona, wir brauchten keine K.-o.-Tropfen, die Mädels waren alle da, wunderbar“, erzählte Bernhard Brink in Anlehnung an die Anschuldigungen gegen Till Lindemann. Er habe sich damals vor weiblichen Fans kaum retten können: „Die wollten mit zur Party und sind mitgekommen und so weiter. Und wir haben kein Betäubungsmittel, nichts gebraucht. Das war eine wunderbare Zeit und ich habe auch gedacht, ich bin so ein toller Hecht, dass die Mädels mich so toll finden. Die haben uns ja angemacht.“

Rammstein: Echte Chartstürmer In Deutschland schafften es Rammstein seit 1997 immer auf Platz 1 der Albumcharts, lediglich ihr Debüt „Herzeleid“ von 1995 platzierte sich ‚nur‘ auf Platz 2 – das allerdings erst 2020, im Rahmen einer Wiederveröffentlichung. Ansonsten läuft es für die Band seit Jahrzehnten geschmiert: Insgesamt elfmal standen Till Lindemann und Co. in Deutschland an der Chartspitze und das nicht nur mit Studio-, sondern auch Live- und Best-of-Alben. In Österreich kommt die Gruppe auf sieben, in der Schweiz auf fünf Höchstplatzierungen.

Bernhard Brinks eigene Exzesse in den 1970er-Jahren: „Wir waren ganz nah bei ‚MeToo‘, aber nicht dran“

Seine damaligen Eskapaden beschreibt Bernhard Brink bei „3nach9“ selbst mit den Worten: „Wir waren ganz nah bei ‚MeToo‘, aber nicht dran.“ Für ihn gab es stets eine klare Grenze. „Ich würde niemals, wenn ein Mädchen sagen würde ‚‚Nee, ich will da nicht hin‘, würde ich niemals versuchen, sie zu überreden. Null.“ Das sei damals aber auch gar nicht nötig gewesen. „Es war wirklich eine ganz andere Zeit, das kann man gar nicht mehr vergleichen“, betonte der gebürtige Niedersachse.

Bei „3nach9“ wurde Schlagerstar Bernhard Brink auf die Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann angesprochen. Daraufhin berichtete der Schlagerstar von seinen eigenen Erfahrungen als gefeierter Musiker und leistete sich dabei einen fragwürdigen Spruch. © IMAGO / Gonzales Photo & Screenshot / NDR / „3nach9“ vom 14. Juli 2023

An Rammstein haften jedoch weiterhin die Vorwürfe gegen ihren Frontmann. Für die Band stehen am 15., 16. und 17. Juli nun Auftritte in Berlin an – doch Rammstein landete ohne Till Lindemann in der Hauptstadt. Verwendete Quellen: „3nach9“, Folge vom 14. Juli 2023