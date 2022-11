Bernhard Brink moderiert letzte reguläre Folge „Schlager des Monats“

Teilen

Es ist ein kleines Trostpflaster für die Fans von Bernhard Brink: Anfang Januar wird eine letzte Folge von „Die Schlager des Monats“ im MDR ausgestrahlt.

Das war ein echter Schock für die Fans! Gerade erst wurde bekannt, dass Bernhard Brinks (70) beliebte TV-Show „Die Schlager des Monats“ eingestellt wird. Die Sendung war seit 2018 regelmäßig im MDR ausgestrahlt worden. In rund 60 Ausgaben begrüßte der Gastgeber Schlagerstars wie Howard Carpendale (76) oder Kerstin Ott (40), die mit ihm auf die aktuellen Monats-Charts zurückblickten. Doch nun hat der Sender andere Pläne und hat das Format zur Bestürzung der Zuschauer gestrichen.

Einen kleinen Lichtblick gibt es immerhin für das Publikum: Am 6. Januar 2023 läuft eine letzte Folge von „Die Schlager des Monats“ im Fernsehen. Dafür wird sich Bernhard Brink wieder tatkräftige Unterstützung ins Studio holen. „Als kleinen Trost produzieren wir im Januar noch den Jahresrückblick unter anderem mit Art Garfunkel Junior“, verriet er gegenüber der Bild-Zeitung. Das Ausstrahlungsdatum der Sondersendung sollten sich die Fans also unbedingt im Terminkalender markieren – denn es ist wohl die letzte Gelegenheit, Brinks kultigen Musik-Rückblick im Fernsehen zu sehen.

Trotz Show-Aus: Bernhard Brink ist noch immer „voller Pläne“

Man darf natürlich hoffen, dass der Moderator in Zukunft weitere TV-Projekte an Land zieht. In Rente gehen will Bernhard Brink nämlich noch lange nicht – dafür hat er einfach zu viel kreative Energie. „Ich bin jedenfalls noch voller Pläne und bin gespannt, was als Nächstes kommt“, kündigte er vielversprechend an.

Doch was passiert eigentlich mit der Show selbst? Laut Bild soll das Konzept des Formats erhalten bleiben. Allerdings soll es in Zukunft einen anderen Namen tragen und natürlich von einer anderen Person moderiert werden. Es bleibt abzuwarten, ob eine Rundumerneuerung wirklich bessere Quoten für den Sender einfährt. Die treuen Anhänger von Bernhard Brink werden sich natürlich lieber mit den neuen Projekten ihres Idols beschäftigen. Und wer weiß: Vielleicht werden diese in der kommenden Abschiedssendung bereits vom Schlagertitan angekündigt.