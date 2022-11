Sendung von Schlagerstar Bernhard Brink wird eingestellt: „Bin noch voller Pläne“

Teilen

Bernhard Brink moderiert seit 2018 die Sendung „Schlager des Monats“. Nach fünf Jahren wird das MDR-Format jetzt eingestellt. © IMAGO / Future Image

Bernhard Brink moderiert seit 2018 die Sendung „Schlager des Monats“. Nach fünf Jahren wird das MDR-Format jetzt eingestellt.

Leipzig – Bernhard Brink (70) hat im Laufe seiner Karriere schon so einiges erreicht. Erst im April feierte der beliebte Schlagersänger sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Dass er zu den absoluten Größen der deutschsprachigen Musikbranche gehört, daran hegt wohl keiner einen Zweifel. Seit 2018 moderierte Brink außerdem die Sendung „Schlager des Monats“ für den MDR. Wie jetzt allerdings unter anderem die BILD-Zeitung berichtet, soll das TV-Format zum Ende des Jahres eingestellt werden.

Sowohl die Verantwortlichen beim zuständigen Sender als auch Bernhard Brink selbst bestätigten im Gespräch mit den BILD-Reportern, dass „Schlager des Monats“ 2023 nicht mehr im Fernsehen zu sehen sein wird. Doch der „Heute habe ich an dich gedacht“-Interpret sieht trotzdem das Positive. „Ich hätte nie gedacht, dass wir es fünf Jahre geschafft haben, was letztendlich ein voller Erfolg war“, erklärt er im Interview. Seine Moderation bei „Schlager des Monats“ wird Bernhard Brink also immer in guter Erinnerung behalten.

Bernhard Brink hat noch eine Überraschung für die „Schlager des Monats“-Fans parat

Doch ohne eine anständige Abschiedsausgabe will Bernhard Brink seine TV-Show „Schlager des Monats“ natürlich nicht beenden. Deshalb hat er in Zusammenarbeit mit dem MDR eine Sondersendung in Planung. „Als kleinen Trost produzieren wir im Januar noch den Jahresrückblick“, verriet er gegenüber BILD. Die abschließende Episode des Musikformats soll dann am 6. Januar über die Bildschirme flimmern.

Doch wie geht es mit Bernhard Brink nach dem Ende von „Schlager des Monats“ weiter? Wie der Schlagerstar im Interview preisgibt, will er auch weiterhin fleißig bleiben: „Ich bin noch voller Pläne und bin gespannt, was als Nächstes kommt“, beteuert er selbstbewusst. Brink-Fans müssen also keine Angst haben, dass ihr Idol demnächst in Rente geht. Nach 50 erfolgreichen Karrierejahren bringt einen Bernhard Brink so schnell wohl nichts aus dem Konzept!