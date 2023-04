Von „berührend“ bis „langweilig“: Fans diskutieren Jubiläums-„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring

Von: Lisa Klugmayer

Ein toter Flüchtling im LKW, ein Schleusernetzwerk und ein verschwundener Teenager: Der Hannover-Tatort ist eine leichte Kost. Doch wie kam der Jubiläumsfall von Kommissar Falke bei den Fans an?

Hannover – Schon seit zehn Jahren spielt Wotan Wilke Möhring den Tatort-Kommissar Thorsten Falke. Am Sonntag (16. April 2023) führt ihn sein 18. Fall mit Julia Grosz (Franziska Weisz) nach Hannover. Die Meinungen im Netz gehen wie immer auseinander, doch bei einem Punkt sind sich die Tatort-Fans einig: starkes Migrationsdrama, aber kein spannender Krimi.

Tatort „Verborgen“: Wie kam der Jubiläumsfall von Kommissar Falke bei den Fans an?

In Hannover wird ein Unbekannter tot in einem LKW aufgefunden, zeitgleich verschwindet der 17-jährige Noah. Sein Vater Jon Makoni (Alois Moyo) wendet sich an die Polizei, obwohl er dadurch selbst ins Visier der Behörden geraten könnte. Denn obwohl er und seine Frau seit über zehn Jahren in Deutschland leben, haben sie keine Papiere. Um herauszufinden, wer der Tote ist und den verschwundenen Noah vor einem ähnlichen Schicksal zu retten, ermitteln Falke und Grosz diesmal in Hannovers Schattenwelt.

Ein emotionaler Fall, der nicht nur Kommissar Falke nahe geht. Auch Fans berührt das Schicksal von Familie Makoni sehr und so gibt es im Netz viel Lob für den Hannover-Tatort. „Bis jetzt ist der Tatort erstaunlich nah an der Realität geflüchteter Menschen. So wie ich das in jahrzehntelanger Migrationsberatung erlebt habe“, schreibt ein TV-Zuschauer auf Twitter. „Ein sehr berührender Tatort“, so anderer Kommentar. „Sehr fein, dieser Tatort“, lautet das Fazit dieses Fans.

Doch das Problem, dass viele TV-Zuschauer hatten: Mit einem spannenden Krimi hatte der Jubiläums-Tatort recht wenig zu tun. „Der Tatort heute ist ja grundsätzlich nicht schlecht – zieht sich nur was ohne Spannungsbogen“, schreibt ein Twitter-User. „Von den Rosenheim Cops kann der Tatort noch etwas lernen in Sachen Spannung“, so ein anderer Fan. Ein dritter TV-Zuschauer schreibt: „Die Spannungsschraube beim heutigen Tatort dürfte ruhig noch etwas angezogen werden“. Und auch dieser Fan ist der gleichen Meinung: „Och man, schon wieder soooooooo langweilig. Bisschen Aktion wäre nett“.

Der Hannover-Tatort ist eine leichte Kost. Doch wie kam der Jubiläumsfall von Kommissar Falke bei den Fans an? (Fotomontage) © NDR/O-Young Kwon

Verwendete Quellen: ARD/Tatort „Verborgen" vom 16. April 2023 & Twitter