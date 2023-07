„Besonderer Reiz“: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl brilliert in packendem ZDF-Thriller

Von: Volker Reinert

Am Montag (17. Juli) ist „Der Bergdoktor“-Darsteller Hans Sigl um 20:15 Uhr im ZDF-Thriller „Der Feind meines Feindes“ als Klaus Burg zu sehen. Sigl freute sich, ein „anderes Genre zu bedienen“.

München - Hans Sigl-Fans (54) aufgepasst! „Der Bergdoktor“-Schauspieler ist am Montag (17. Juli) um 20:15 Uhr in dem ZDF-Mafia-Thriller „Der Feind meines Feindes“ zu sehen. An der Seite des Schauspielers Oliver Mommsen (54) brilliert Sigl zum zweiten Mal in der Hauptrolle des Wirtschaftsanwalts Klaus Burg. Der Film ist die Fortsetzung des 2019 erschienenen Films „Flucht durchs Höllental“ und eine Wiederholung im ZDF-Programm.

„Der Bergdoktor“ Hans Sigl in einem anderen Genre zu sehen

Hans Sigl äußerte sich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur zu seiner Filmrolle im Jahr 2022, dessen Erstausstrahlung bereits im März 2022 erfolgte. Der Österreicher, der seit 2008 die Rolle des Dr. Martin Gruber bei „Der Bergdoktor“ spielt, empfindet es als „besonderer Reiz, ein anderes Genre zu bedienen“.

Unter der Regie von Marcus O. Rosenmüller spielt der 54-Jährige den Anwalt Klaus Burg, dessen Tochter im ersten Teil der Thriller-Filmreihe von der Mafia entführt wurde und Hans Sigls Rolle versucht, sie zu retten. Im zweiten Teil befinden sie sich in einem abgelegenen Fischerdorf auf Island. Doch auch dort ist die Familie vor der Mafia nicht sicher.

Cast von „Der Feind meines Feindes“ (ZDF) Hans Sigl als Klaus Burg Oliver Mommsen als Gabriel Morales Orso Maria Guerrini als Toto Conte Julia Stinshoff als Alessia Morales Katharina Nesytowa als Giulia Morales Karen Böhne als Barbara Leyendecker Sofie Eifertinger als Alina Burg Max von Pufendorf als Arndt Schubert Martin Umbach als Bruno Telessio Alessandro Bressanello als Pietro Connagi Quelle: tvspielfilm.de

Hans Sigl bald in Staffel 17 von „Der Bergdoktor“ zu sehen

Hans Sigl wird schon bald wieder in seiner Paraderolle des Martin Gruber zu sehen sein. Die Dreharbeiten der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ sind bereits in vollem Gange. Die neuen Folgen mit Sigl in der Hauptrolle werden 2024 zu sehen sein. Seine Serienkollegin Ronja Forcher (27) teilte erst kürzlich Schnappschüsse von den Dreharbeiten auf Instagram.

„Bergdoktor“-Hauptdarsteller Hans Sigl ist am Montag (17. Juli) im ZDF-Thriller „Der Feind meines Feindes“ zu sehen. Der Film läuft um 20:15 Uhr. © Instagram/ derbergdoktorexklusiv & IMAGO / Future Image

Die geposteten Bilder gaben den „Bergdoktor“-Fans zuerst Hoffnung auf eine neue Liebe von Forchers Rolle Lilli Gruber. Im IPPEN.MEDIA-Interview verriet Ronja Forcher aber, dass nicht geküsst werde. Die „Bergdoktor“-Fans müssen sich wohl oder übel bis Anfang 2024 gedulden, wie es mit Lilli Gruber weitergehen wird. Verwendete Quellen: dpa, Instagram/ ronjaforcher