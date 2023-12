Besuch bei Bärbel Wierichs: Filmteam dreht in Fulda für „Diese Ochsenknechts“

Ursula Bernhardt (links) und Bärbel Wierichs bei den Dreharbeiten im Garten der Kunstschmiede. © Sophia Auth/fuldaerzeitung.de

Im Sommer war ein Sky-Kamerateam in Fulda: Es drehte Aufnahmen für die neue Staffel von „Diese Ochsenknechts“ mit Bärbel Wierichs. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Wer einmal im Garten der Kunstschmiede Bernhardt in der Schlachthausgasse war, der weiß um das Ambiente des „grünen Flecks“ mitten in der Innenstadt von Fulda. Die Figuren und die Möbel aus Eisen sind handgemacht und versprühen ein ganz besonderes Flair. Garten und Kunstschmiede werden wohl bald über die TV-Bildschirme der Bundesrepublik flimmern, denn ein Filmteam von B28 Produktion, das für Sky arbeitet, begleitete Bärbel Wierichs im Sommer zu einem Künstlertisch mit anschließendem Konzert.

Wie die Dreharbeiten in Fulda abliefen, verrät fuldaerzeitung.de.

Das vierköpfige Team filmte Wierichs im Zuge der Dreharbeiten für die dritte Staffel von „Diese Ochsenknechts“, eine Serie, die das Leben von Natascha Ochsenknecht und ihrer Familie zeigt. Da Bärbel Wierichs, die Mutter von Natascha Ochsenknecht in Fulda lebt, kam ein Kamerateam in die Barockstadt um sie in ihrem Alltag zu begleiten. Ab 12. Februar 2024 läuft Staffel drei von „Diese Ochsenknechts“ immer montags bei Sky One sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW. Die neue Staffel wird acht Folgen umfassen. Dabei gibt der Clan rund um Natascha Ochsenknecht Einblicke in sein Privat- und Familienleben.