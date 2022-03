Betrugsverdacht bei „Let‘s Dance“: Jury soll absichtlich falsch bewerten

Von: Jonas Erbas

Wird bei den „Let‘s Dance“-Punktebewertungen geschummelt? Oana Nechiti, die als Profitänzerin sonst eigentlich selbst in der RTL-Sendung mitwirkt, behauptet jetzt genau das in ihrem Podcast – und führt sogar Beweise an.

Köln - Über die Bewertungen der Jury lässt sich bei „Let‘s Dance“ (alle News zur Tanzshow im Überblick) vortrefflich streiten, immerhin weiß der durchschnittliche Fernsehzuschauer gar nicht so genau, woran Joachim Llambi (57) und Co. ihr Urteil festmachen. Doch Profitänzerin Oana Nechiti (34), die derzeit ihr zweites Kind erwartet und sonst wohl selbst bei RTL mittanzen würde, behauptet nun, bei der Punktevergabe werde absichtlich geschummelt – und nennt einen nachvollziehbaren Grund, wie tz.de berichtet.

Let's Dance Live-Tanzshow Erstausstrahlung 3. April 2006 auf RTL Moderation Daniel Hartwich und Victoria Swarovski Bisherige Staffeln 15

Ehemalige „Let‘s Dance“-Profitänzerin Oana Nechiti spricht über neue Staffel – und wundert sich

Gemeinsam mit ihrem Partner Erich Klann (34) erwartet die ehemalige „Let’s Dance“-Profitänzern Oana Nechiti derzeit nicht nur erneut Nachwuchs (alle Profitänzer aus den bisherigen Staffeln im Überblick), sondern betreibt seit einer Weile auch den Podcast „Tanz oder gar nicht“.

Dort wandte sich das Paar nun auch der 15. Staffel des Kultformats zu und analysierten den Showstart genau. Dabei gab‘s auch ordentlich Kritik von der 34-Jährigen – die versteht das Juryurteil oftmals nämlich einfach nicht!

Schummelei bei „Let‘s Dance“? Oana Nechiti erhebt Vorwürfe – Punkte wurden „extra runtergespielt“

„Die Kritik der Jury fand ich sehr auf den Punkt gebracht, allerdings hatte ich meine Schwierigkeiten, die Punktevergabe nachzuvollziehen“, so Oana Nechiti, die ihren indirekten Vorwurf dann auch gleich noch erklärte: „Ein bisschen hatte ich den Eindruck, dass manche Paare extra runtergespielt worden sind, sowohl von der Musik- und Tanzauswahl her als auch bei der Punktevergabe.“ Erich Klann sah dies ähnlich.

Die ungerechte Punktevergabe habe sich etwa an den „Let‘s Dance“-Kandidatinnen Cheyenne Ochsenknecht (21) und Janin Ullmann (40) gezeigt: Beide Promidamen bekamen von der Jury zuletzt 20 Punkte, obwohl das 21-jährige Model Oana Nechitis Expertise zufolge weitaus schlechter als ihre 19 Jahre ältere Konkurrentin getanzt hat.

Oana Nechiti nennt Grund für angebliche „Let‘s Dance“-Mogelei – will RTL Spannung erzeugen?

Doch was bezweckt die „Let‘s Dance“-Jury (wer saß schon alles in der Jury?) mit der Punkte-Mogelei? Oana Nechiti ist sich sicher, dass die dadurch knapperen Urteile die Spannung innerhalb der Sendung aufrechterhalten sollen: „Damit die Leute nicht sofort sagen: Klar, Janin Ullman ist die Beste, sie wird sicher im Finale sein.“

Schlechtere Tänzer bekämen anfangs demnach höhere Punktzahlen, während bei den echten Könnern das Urteil ein wenig nach unten geschraubt wird. Damit wirkt die Tanzshow in Teilen unvorhersehbarer und überrascht hier und da vielleicht auch. Denn RTL weiß genau: je höher die Spannung, desto besser die Einschaltquoten.

„Eindeutig Bonuspunkte“: Zuschauer kritisieren unfaire Punkteverteilung bei „Let‘s Dance“

Die Punktevergabe bei „Let‘s Dance“ beschäftigt aktuell nicht nur ehemalige Tanzprofis der RTL-Show, sondern auch die Zuschauer. Einige von ihnen wittern eine Verschwörung und behaupten, ein Tanzpaar bekäme „eindeutig Bonuspunkte“.

Verwendete Quellen: Let‘s Dance (RTL), instagram.com/oana_nechiti