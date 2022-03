Betrugsverdacht bei „Prominent getrennt“: Sind Meike und Marcus noch ein Paar?

Spielen Meike und Marcus bei „Prominent getrennt“ ein falsches Spiel? © RTL / Seapoint

Betrugsverdacht! Bei „Prominent getrennt“-Meike und Marcus kommen Gerüchte eines falschen Spiels auf. Die Beziehung des (Ex)-Paares scheint besonders kompliziert zu sein.

Südafrika – Der Beziehungsstatus der „Prominent getrennt“-Kandidaten Meike Emonts (30) und Marcus Muth (36) scheint kompliziert zu sein! In der RTL-Sendung sollen sich acht ehemalige Pärchen wieder einander annähern und alte Gräben überwinden. Dabei kamen in den vergangenen Folgen Gerüchte darüber auf, dass das (Ex)-Pärchen womöglich noch heimlich zusammen sein könnte. In der Episode vom Dienstagabend (8. März) kam jedoch schon beim „Wortschatz“-Spiel zwischen den beiden Show-Teilnehmern dicke Luft auf, was nicht unbedingt auf ein mögliches Liebesglück der beiden hindeutet.



Der (Ex)-Freund der TV-Show-Kandidatin zeigte sich bei dem Spiel genervt von ihr und verkündete: „Ich würde vielleicht auch gerne einfach mal motiviert werden.“ Daraufhin drückte seine (Ex)-Partnerin ihr Unverständnis für das Verhalten ihres angeblich Verflossenen aus und stellte bei ihm ein Aufmerksamkeitsproblem fest. Schauspielerin Doreen Dietel (47) brachte das komplizierte Verhältnis der Promis auf den Punkt, indem sie verriet: „Ihr habt euch also ein Jahr lang immer mal wieder gesehen, ward nicht zusammen, habt aber ab und zu miteinander geschlafen?“ Woraufhin Meike mit einem schlichten „Ja“ gestand, dass sie eine On-Off-Beziehung führten.

Bei Meike und Marcus kommt Betrugsverdacht auf

Insbesondere der Prominente scheint sich von seiner (Ex)-Liebsten vernachlässigt zu fühlen, da diese ihm in der Sendung angeblich extra zu wenig Körperkontakt geben würde. Bei ihm kam deshalb der Betrugsverdacht auf, dass die Schönheit ein abgekatetes Spiel spielen würde, damit keiner von einer immer noch bestehenden Beziehung zwischen ihnen ausgeht.

„Ich brauche zumindest mal zwei Minuten am Tag eine Umarmung. Da kann man doch mal zwei Minuten kuscheln und sich Energie geben. Das hat nichts mit Bumsen oder sonst was zu tun“, erklärte er enttäuscht. Ob die „Prominent getrennt“-Stars noch ein Pärchen sind oder nicht, scheint bisher ein gut gehütetes Geheimnis zu bleiben!