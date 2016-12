Bettelmafia in München: Wie wahr war der Tatort? 

München - Der neue Münchner Tatort drehte sich um die skrupellosen Machenschaften der Bettelmafia. Doch wie sieht die Realität in der Stadt aus? Die tz sprach mit der Polizei.

Frauen und Männer aus Rumänien in der Hand skrupelloser Chefs, die sie mit Gewalt gefügig machen und ihnen jeden mühevoll erbettelten Cent abnehmen – davon handelte gestern der Münchner BR-Tatort mit dem Titel Klingelingeling. Wie sieht die Realität in unserer Stadt aus? Die tz sprach darüber mit Werner Kraus, Pressesprecher des Polizeipräsidiums München.

Herr Kraus, welche Erkenntnisse haben Sie über so genannte Bettlerbanden aus Südosteuropa?

+ Werner Kraus. © fkn

Werner Kraus: Wir haben momentan keine konkreten Erkenntnisse, dass Bettlerbanden in München tätig sind. Was aber nicht heißt, dass es keine gibt. Nur ist es eben so, dass sich aus den Kontrollen, die die Kollegen durchführen, derzeit keine Ermittlungsansätze ergeben.