„Promi Big Brother“-Enthüllung: Iris Klein lässt sich von Prinz adoptieren

Von: Lisa Klugmayer

Iris Klein wird Prinzessin. Bei „Promi Big Brother“ enthüllt die Katzenberger-Mutter, dass sie sich von einem Prinzen adoptieren lassen will. Der royale Name steht auch schon fest.

Berlin – „Promi Big Brother“ startete am 20. November. Seitdem ist einiges passiert: Jürgen Milski sorgte für einen Mobbing-Skandal, Yeliz Koc hat verraten, dass sie mal mit einer Frau zusammen war und sogar das Notarzt-Team musste schon anrücken. Doch jetzt ist etwas passiert, mit dem nun wirklich keiner gerechnet hat: Iris Klein enthüllt ihren Prinzessinnen-Plan.

Hat Deutschland bald eine neue Prinzessin? Wenn es nach Iris Klein geht, dann ja. Die Mutter von Daniela Katzenberger hat bei „Promi Big Brother“ nun nämlich verraten, dass sie sich von einem Prinzen adoptieren lassen wird. Der Grund? Sie will nicht mehr Klein heißen, ihren Mädchennamen (Iris Kruschwitz) wieder anzunehmen sei keine Option, genauso wenig wie wieder heiraten, wie sie erzählt.

„Ich will halt nicht mehr heiraten, wegen Namenswechsel. Heiraten hat mir kein Glück gebracht“, so Iris Klein im Gespräch mit Marco Strecker und Dilara Kruse. Welcher Prinz Iris Klein zur Adeligen macht, will sie aber noch nicht verraten. „Ich kenne den schon länger“, ist Iris‘ einziger Hinweis. Dafür steht ihr royaler Name schon fest, wie sie ihren „Promi Big Brother“-Kollegen erzählt.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Iris Klein wird Prinzessin: Einen royalen Namen hat sie sich auch schon ausgesucht

„Ich hab dann einen Prinzessinnen-Titel. Und ich darf mir auch einen Vornamen aussuchen“, erzählt Iris Klein weiter. Sie habe den von ihrer Großmutter genommen. „Meine Oma hieß Elisabeth. Also Iris Elisabeth von …“, verrät die zukünftige Prinzessin. Ihre „Promi Big Brother“-Kollegen sind von dieser Neuigkeit schwer beeindruckt.

Iris Klein wird Prinzessin. Bei „Promi Big Brother“ enthüllt die Katzenberger-Mutter, dass sie sich von einem Prinzen adoptieren lassen will. Der royale Name steht auch schon fest. (Fotomontage) © dpa/Jane Barlow &

Apropos Iris Klein: Die Überraschung mit den Videobotschaften von zu Hause ist nicht bei allen „Promi Big Brother“-Teilnehmern geglückt. Die Reaktion von Iris Klein sorgt im Netz für Spott. Verwendete Quellen: Sat.1/Promi Big Brother