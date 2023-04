Bilanz bei „Der Bachelor“: Diese Frauen liegen bei Küssen und Dates vorne

Der Kampf um den Bachelor geht in die entscheidende Phase © RTL+

So steht es aktuell um die Favoritinnen des Bachelors. Nach der siebten Folge wird Bilanz gezogen.

Mexiko - Langsam geht es beim Bachelor ums Eingemachte, denn es sind nur noch wenige Ladys übrig. Bachelor David Jackson (32) datet in dem Format mehrere Frauen – Und hat die Chance sich am Ende für seine große Liebe entscheiden. Wer seine Seelenverwandte ist, versucht der 32-jährige im sonnigen Mexiko herauszufinden. Doch wie sieht es jetzt gerade aus? Mit im Rennen sind noch Lisa Mieschke, Chiara Dülberg, Angelina Utzeri, Alyssa Chaplin und Henriette Kibat-Koops.

Wer liegt vorne?

Das große Finale wird bereits am 10. Mai ausgestrahlt und der Bachelor hat nur noch wenig Zeit, um sich endgültig zwischen den Kandidatinnen zu entscheiden. Am Anfang sah es besonders für Lisa gut aus, denn sie ergatterte den ersten Kuss von David Jackson. Doch kurz darauf ging es auch mit Rebecca heiß her. Dafür schenkte der Bachelor Kandidatin Chiara das allererste Einzeldate und somit auch eines der ersten tiefgründigen Gespräche. Auch mit Angelina sprühen die Funken. Nur Henriette ist für den 32-jährigen noch ein Geheimnis.

Es gab bereits einige Gruppendates, bei denen alle sechs übrigen Kandidatinnen bereits dabei waren. Außerdem hatte der Bachelor bereits Gelegenheit, seine sechs Favoritinnen bei Einzeldates näher kennenzulernen. Doch drei Kandidatinnen liegen mit zwei Einzeldates vor den Andern. Außerdem haben erst vier der Ladys einen Kuss ergattern können. Chiara und Henriette scheinen sich noch gedulden zu müssen. Die Fans sind sich uneinig – So meint jemand unter einem Instagram Post der Show: „Lisa ist meine absolute Favoritin“ und ein anderer Fan schreibt: „Ich finde Angelina passt total zu ihm“. Es bleibt spannend, für wen sich David Jackson am Ende entscheidet.