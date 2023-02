Bill Kaulitz befürchtet, dass Djamila Rowe Dschungelcamp-Gewinn verprasst: „Lässt sich schnell verleiten“

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Aus der 16. Dschungelcamp-Staffel ist Djamila Rowe als Gewinnerin hervorgegangen. Ihr Sieg hat die Visagistin 100.000 Euro reicher gemacht. Bill Kaulitz macht sich aber Sorgen, dass das viele Geld bald wieder weg ist.

Los Angeles – Das Dschungelcamp ist aus und vorbei und die zwölf Promis kommen endlich wieder in den Genuss all der Alltagsfreuden, die sie in den letzten Wochen aufgeben mussten, während sie sich auf das große Nachspiel am 12. Februar vorbereiten. Eine von ihnen kann seit dem Finale so richtig strahlen, denn Djamila Rowe (55) ist die neue Dschungelkönigin und ihr Kontostand damit um 100.000 Euro gestiegen. Was Königin Djamila mit ihrer Regentschaft anstellen wird, bleibt abzuwarten – Tokio Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (33) sieht aber jetzt schon Grund zur Sorge.

„Nicht die besten Leute um sich“: Bill Kaulitz macht sich Sorgen um Dschungelcamp-Siegerin Djamila

In ihrem Podcast „Kaulitz Hills“ quatschen Bill und Tom Kaulitz (33) über Themen aus aller Welt und tauschen brandheißen Gossip aus, während sie sich den einen oder anderen Cocktail genehmigen. In der neuesten Folge „Der Fremde auf meiner Couch“ kommt das Zwillings-Duo auch auf Djamila Rowes Dschungelcamp-Sieg zu sprechen und Bill drückt seine Freude über den Triumph des Models aus. „Ich habe es mir gewünscht und so ist es natürlich auch eingetreten“, schwärmt der Musiker.

Djamila Rowe ist Dschungelkönigin 2023 und damit 100.000 Euro reicher. Bill Kaulitz befürchtet aber, dass sie das viele Geld verprassen könnte. © Screenshot/Instagram/djamilarowe; Screenshot/Instagram/billkaulitz (Fotomontage)

Bei aller Euphorie über die neue Dschungelkönigin verliert Bill Kaulitz aber auch ein paar ernste Worte zu Djamila Rowes plötzlichem Reichtum. „Ich freue mich da sehr, dass sie das gewonnen hat und ich hoffe nur, dass die jetzt nicht sofort wieder alles rauskloppt“, illustriert der Wahl-Kalifornier, „Da mache ich mir bisschen Sorgen.“

100.000 Euro ist eine schwindelerregende Summe und auf einmal einen solchen Betrag auf dem Konto zu haben dürfte viele bestimmt in Versuchung führen. „Dass sie das gewonnene Geld ein bisschen zusammenhält, hoffe ich“, betont Bill, „Weil ich glaube, sie lässt sich vielleicht schnell verleiten und ich mache mir Sorgen, dass sie auch nicht immer die besten Leute um sich hat.“

Die Platzierungen der Dschungelcamp-Kandidaten 2023: 1. Djamila Rowe (55) 2. Gigi Birofio (23) 3. Lucas Cordalis (55) 4. Jolina Mennen (30) 5. Cosimo Citiolo (41) 6. Papis Loveday (46)



7. Claudia Effenberg (57) 8. Cecilia Asoro (26)



9. Jana URKRAFT Pallaske (43) 10. Tessa Bergmeier (33) 11. Markus Mörl (63) 12. Verena Kerth (41)

„Heben danach ab“: Tom Kaulitz zieht Fazit über Dschungelcamp-Teilnehmer

Den ermahnenden Worten seines Bruders kann sich Tom Kaulitz nur anschließen. „Es ist ja viel so, dass die Dschungelcamp-Teilnehmer danach so ein bisschen abheben, weil natürlich die Aufmerksamkeit groß ist“, erläutert der Ehemann von Heidi Klum (49). Die Teilnahme im Dschungelcamp war schon für etliche von Djamilas Vorgängern das Ticket zum ganz großen TV-Ruhm – und auch 2023 waren die zwölf Promi-Kandidaten wieder in aller Munde. „Dann kommen sie am Flughafen an, dann haben sie Paparazzi und RTL-Teams und denken dann: Wow, Deutschland hat auf unsere Rückkehr gewartet“, erklärt Tom.

Schlager, Skandale, Schönheits-OPs: Das machen die ehemaligen Dschungelkönige heute Fotostrecke ansehen

Dass Djamila Rowe mit ihrem königlichen Geldbetrag gut umgehen wird – dem ist sich Bill Kaulitz trotz aller Sorge aber ganz sicher: „Sie ist eine ganz, ganz süße Maus. Sie wird es schon machen.“ Die gebürtige Ostberlinerin scheint sich ihren Erfolg nicht zu Kopf steigen lassen und praktiziert Bescheidenheit. Denn Djamila Rowe hat verraten, dass sie den Großteil ihres Dschungelcamp-Gewinns an ihre Kinder abgeben möchte und sich selber nur einen Drucker und einen Kühlschrank kaufen möchte. Verwendete Quellen: Spotify/Kaulitz Hills/Folge vom 7. Februar 2023