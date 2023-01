Frau bekommt höchste Dschungelcamp-Gage, Kahn-Ex von RTL billig abgespeist

Von: Claire Weiss

Endlich ist es so weit: RTL hat die zwölf Kandidaten für die 16. Staffel „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ bekannt gegeben. Eine Spielerfrau gehört zu den Topverdienern der Dschungelbewohner - eine andere hat vergleichsweise wenig Gage aushandeln können.

Australien - Nach fast drei Jahren Pandemie kann das Dschungelcamp 2023 endlich wieder down under gedreht werden! Zwölf Promis zieht es in den australischen Busch, wo sich nach 17 Folgen zeigen wird, wer die Dschungelkrone am meisten verdient hat.

Diese Promis sind 2023 beim Dschungelcamp dabei

Cecilia Asoro (26), Reality-Star

(26), Reality-Star Jolina Mennen (30), Influencerin

(30), Influencerin Tessa Bergmeier (33), Model

(33), Model Verena Kerth (41), Radiomoderatorin

(41), Radiomoderatorin Jana Pallaske (43), Schauspielerin

(43), Schauspielerin Claudia Effenberg (57), Designerin

(57), Designerin Gigi Birofio (23), Reality-Star

(23), Reality-Star Cosimo Citiolo (40), „Checker vom Neckar“

(40), „Checker vom Neckar“ Papis Loveday (45), Internationales Model



Lucas Cordalis (55), Sänger

(45), Internationales Model (55), Sänger Markus Mörl (63), NDW-Legende



Martin Semmelrogge (67), Schauspieler

Jolina Mennen, Cecilia Asoro und Jana Pallaske

Ab dem 13. Januar 2023 um 21.30 Uhr werden Jolina Mennen (30), Cecilia Asoro und Jana Pallaske bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zu sehen sein. Jolina Mennen ist erfolgreiche Influencerin und gibt auf YouTube Beautytipps. Die baldige Dschungelcamperin steht offen zu ihrer Transsexualität und schaffte es mit ihrer Autobiografie „Storytime“ auf die Bestsellerlisten. Beim RTL-Turmspringen sammelte sie erste TV-Erfahrungen.

Jolina Mennen, Cecilia Asoro und Jana Pallaske (v.l.n.r.) © RTL & Imago

Cecilia Asoro (26) tingelte bereits von einer Realityshow zur Nächsten. So war sie schon bei „Bachelor“, „Prominent getrennt“ und „Are you the one?“ zu sehen. IBES dürfte sie nun einem breiteren Publikum bekannt machen. Jana Pallaske (43) ist vor allem als „Fack ju Göthe“-Darstellerin bekannt. Im „Sommerhaus der Stars“ lernte man die Schauspielerin 2021 von einer persönlicheren Seite bekannt. Sie sorgte vor allem mit ihrer Spiritualität für Aufsehen.

Martin Semmelrogge, Gigi Birofio und Lucas Cordalis

Mit 67 Jahren ist Martin Semmelrogge in der 16. Staffel Dschungelcamp der älteste Kandidat. Die Kinolegende spielte schon in jungen Jahren zwielichtige Personen oder jugendliche Kriminelle. Der Durchbruch als Schauspieler gelang ihm 1981 mit „Das Boot“. Auch Steven Spielbergs „Schindlers Liste“ gehört zu seinen Kinoerfolgen.

Martin Semmelrogge, Gigi Birofio und Lucas Cordalis (v.l.n.r.) © RTL

Der jüngste IBES-Teilnehmer ist Gigi Birofio (23). Die TV-Karriere des selbsternannten Frauenverstehers begann mit „Ex on the Beach“. Zuletzt war er in der zweiten Staffel „Kampf der Realitystars“ und „Tempation Island VIP“ zu sehen. Lucas Cordalis (55) sollte eigentlich schon 2022 beim Dschungelcamp dabei sein - musste aber wegen seiner Coronaerkrankung absagen. Der Schlagersänger ist der Mann von Daniela Katzenberger (36) und Sohn von Dschungelkönig Costa Cordalis († 2. Juli 2019). Auch seine Schwägerin Jenny Frankhauser gewann das Dschungelcamp bereits.

Cosimo Citiolo, Papis Loveday und Markus Mörl

Als DSDS-Dauerkandidat begann die „Karriere“ von Cosimo Citiolo (40). Der Sänger nennt sich selbst „Checker vom Neckar“ und brachte 2010 seine erste Single „Ketschup Mayo Sandwich“ heraus - doch diese floppte. Er ist außerdem bekannt aus „Kampf der Realitystars“ und „Das Sommerhaus der Stars“. Papis Loveday (45) galt einst als das bekannteste männliche schwarze Topmodel der Welt. Bei GNTM gab er den angehenden Models 2021 Laufstegnachhilfe.

Cosimo Citiolo, Papis Loveday und Markus Mörl (v.l.n.r.) © RTL

Markus Möhrl (63) feierte Anfang der 1980er Jahre in der Neuen Deutschen Welle Erfolge. Sein bekanntester Song ist „Ich will Spaß“. 1982 gab er in dem Kinofilm „Gib Gas – Ich will Spaß“ den Hauptdarsteller - an der Seite von Nena.

Verena Kerth, Claudia Effenberg und Tessa Bergmeier

Verena Kerth (41) soll laut Bild-Informationen eine der kleinsten Gagen im Dschungelcamp bekommen. Sie ist die Ex von Fußball-Legende Oliver Kahn (53). Ihre Beziehung erregte Aufsehen, da der 13 Jahre ältere Kahn seine hochschwangere Frau Simone für Kerth verließ. Verena war bereits in etlichen TV-Shows zu sehen – ob als Gast oder als Moderatorin.

Verena Kerth, Claudia Effenberg und Tessa Bergmeier (v.l.n.r.) © RTL

Eine andere Ex-Spielerfrau soll einen besseren Deal ausgehandelt haben. Claudia Effenberg (57) soll im Dschungelcamp die höchte Gage bekommen. Sie ist die Frau von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg (54). Die Runde komplett macht Tessa Bergmeier (33). Sie wurde 2009 als Skandal-Kandidatin bei „Germany’s Next Topmodel“ bekannt - zeigte der Kamera den Mittelfinger und warf bei der „Model-WG“ eine heiße Bratpfanne auf eine Mitbewohnerin. Verwendete Quellen: media.rtl.com, bild.de