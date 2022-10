„Bin grob und direkt“: So hat Patrick sein Verhalten nach dem Sommerhaus reflektiert

Im Sommerhaus brachte Patrick seine Freundin zum Weinen. © RTL & Instagram/Patrick Romer

Patrick Romer erntete viel Kritik dafür, dass er seine Freundin im „Sommerhaus der Stars“ so schlecht behandelte. Nun gab er bekannt, er habe sein Verhalten reflektiert.

Aus der diesjährigen Ausgabe des beliebten RTL-Formates „Das Sommerhaus der Stars“ gingen Patrick Romer und seine Freundin Antonia Hemmer als Gewinner hervor. Als glückliches Paar mit einer intakten Beziehung konnten die beiden jedoch nicht überzeugen. Im Gegenteil: Nicht nur die Zuschauer, auch die Sommerhaus-Mitstreiter waren entsetzt über Patricks grobes Verhalten gegenüber seiner Partnerin. Die Moderatorin Frauke Ludowig meinte sogar: „Ich war teilweise erschrocken, wie ein Mann seine Frau behandeln kann!“

Immer wieder hatte der aus „Bauer sucht Frau“ bekannte 26-Jährige seine Freundin heruntergeputzt („Du bist ein Jammerlappen! Du bist der größte Lappen!“), abwertende Bemerkungen über ihren Körper gemacht und generell an ihrem Aussehen herumgemäkelt. Die Folge: In den sozialen Netzwerken hagelte es Kritik und Vorwürfe gegen Patrick. Im „Sommerhaus“-Wiedersehen bezeichnete Christina Graß ihren Ex-Mitstreiter als „menschlich gesehen Schrott“. Während viele Antonia gegenüber ihr Mitleid ausdrückten, gab es aber auch verständnislose Stimmen. Denn so sehr sich ihr Freund auch danebenbenahm, Antonia stand weiter hinter ihm, wollte an der gemeinsamen Beziehung arbeiten.

Patrick sagt, er habe sich entschuldigt

Nun erklärt Patrick in einem Post auf Instagram, er habe über sein Verhalten nachgedacht. Dort heißt es: „Natürlich habe ich mein Verhalten reflektiert.“ In dem mit lachenden Smileys gespickten Post schreibt er weiter: „Es gibt sicherlich einige Situationen, in denen hätte ich definitiv sensibler sein und auf Antonia eingehen müssen. Dafür habe ich mich bereits entschuldigt.“ Eins scheint sicher: Seine Antonia wird ihm auch dieses Mal gewiss verzeihen.

Doch heißt Patricks Entschuldigung, dass er Antonia in Zukunft besser behandeln und sein Verhalten ändern will? So weit scheint die Liebe dann doch nicht zu gehen, denn der Jungbauer führt weiter aus: „In einigen anderen Situationen kann ich die Aufregung nicht ganz nachvollziehen. Sei‘s drum. Ich bin halt einfach auch manchmal grob und direkt.“ Dafür nehme er sich selbst aber auch nicht zu ernst und könne gut einstecken.