„Bin in Gedanken bei euch“: Schlagerstar Nicole sagt Auftritt beim ESC-Fernsehgarten kurzfristig ab

Von: Lisa Klugmayer

40 Jahre „Ein bisschen Frieden“: ESC-Ikone Nicole sollte heute eigentlich beim ZDF-Fernsehgarten auftreten. Doch die Schlagersängerin musste kurzfristig absagen, weil sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Allerdings ist das nicht der einzige Covid-Ausfall heute. (Fotomontage) © IMAGO / Revierfoto & IMAGO / POP-EYE

Mainz - Sonntag ist Fernsehgarten-Tag: Heute begrüßt Andrea Kiewel viele tausende TV-Zuschauer am Mainzer Lerchenberg. Der ZDF-Fernsehgarten (Alle Sendetermine im ZDF 2022) steht heute ganz unter dem Motto: ESC und Italien. Auch die Gästeliste ist wie gewohnt hochkarätig: Andreas Gabalier, Vanessa Neigert und ESC-Ikone Nicole waren angekündigt. Doch Nicole muss nun kurzfristig absagen.

Corona positiv: Nicole muss Auftritt im ZDF-Fernsehgarten absagen

„Ich hatte mich so sehr auf den heutigen Tag gefreut, denn es wäre der erste Fernsehauftritt nach zwei Jahren gewesen. Wie ihr sicherlich wisst, bin ich an Corona erkrankt und befinde mich seit Donnerstag in Quarantäne“, verkündet Nicole niedergeschlagen auf ihrem Instagram-Account.

„Nachdem meine beiden ersten Konzerte nach langer Pause gestern und vorgestern verschoben werden mussten, hoffe ich sehr, dass auch dieser Auftritt nur verschoben ist“, so Nicole weiter. Sie hätte so gerne 40 Jahre „ein bisschen Frieden“ mit den Publikum des ZDF-Fernsehgartens (Alle Infos zur Show mit Andrea Kiewel aus Mainz) gefeiert, lässt sie ihre Fans wissen.

Corona-Welle beim ZDF-Fernsehgarten: Auch Vanessa Neigert muss ihren Auftritt absagen

„Ich drücke jetzt eine dicke Träne weg, bin in Gedanken bei euch. Fühlt euch alle umarmt und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen“, verabschiedet sich Nicole. Doch die ESC-Sängerin ist nicht der einzige Corona-Ausfall im heutigen Fernsehgarten. Auch DSDS-Star Vanessa Neigert befindet sich nach einem positiven Test gerade in Quarantäne, wie Andrea Kiewel live verrät.

Endlich wieder ZDF-Fernsehgarten - und diesmal sogar mit Publikum. Doch die vollen Zuschauerplätze sorgen bei Andrea Kiewel für Nervosität. Immerhin hat sie nun zwei Jahre coronabedingt alleine - oder zumindest mit weniger Fans vor Ort - moderiert. Verwendete Quellen: Instagram/nicole__official__ & ZDF/ZDF-Fernsehgarten