„Bin kurz davor, zu sterben“: „Goodbye Deutschland“-Auswanderer übergibt sich vor der Kamera

Von: Melanie Habeck

Lasse Wiepert lässt sich in dem VOX-Format „Goodbye Deutschland“ bei seiner Auswanderung nach Südafrika begleiten. Dabei hält das Kamerateam auch einen äußerst unangenehmen Moment fest.

Kapstadt – Gemeinsam mit seinen Töchtern Zoe und Toni möchte sich „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Lasse Wiepert ein Leben in Südafrika aufbauen. Dafür hat er über das Internet ein Haus in Knysna in der südafrikanischen Provinz Westkap gekauft. Doch der Weg in die neue Heimat gestaltet sich schwieriger als gedacht, denn dem Familienvater geht es plötzlich überhaupt nicht gut.

Würgereiz bei „Goodbye Deutschland“: Lasse Wiepert spuckt vor laufender Kamera

Immer wieder sehen sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer mit Rückschlägen konfrontiert: Mike und Jennifer Lehnberg sorgten sich kürzlich z. B. um ihr ungeborenes Baby. Nun ist auch der Neustart von Lasse Wiepert in Gefahr: Ausgerechnet an dem Tag, an dem er mit seinen beiden Töchtern von Kapstadt zu seinem Haus nach Knysna fahren möchte, ist er gesundheitlich angeschlagen. „Ich habe mich die ganze Nacht übergeben, hatte Schüttelfrost und fühl mich dementsprechend total gerädert“, klagt er sein Leid.

Lasse Wiepert vermutet, dass er sich eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hat. Die Ankunft in der neuen Heimat steht daher auf der Kippe, denn aufgrund seines Zustandes traut sich der TV-Auswanderer die Autofahrt von knapp 500 km nicht zu. „Wir fahren hier heute gar nicht weg, ich bleibe im Hotel. Das ist mir alles egal. Ich bin kurz davor zu sterben“, bringt Lasse seine Gedanken zum Ausdruck. Wie schlecht es dem zweifachen Vater wirklich geht, zeigt sich wenig später: Vor laufender Kamera überkommt ihn der Würgereiz, sodass er sich am Straßenrand übergeben muss.

Das „Goodbye Deutschland“- Team hat gut zu tun Seit 2006 begleitet das VOX-Publikum in „Goodbye Deutschland“ Paare und Familien bei der Auswanderung. Im Rahmen der Dreharbeiten hat das Team bereits allerhand von der Welt gesehen: Die „Goodbye Deutschland“-Kameras liefen bereits auf allen sechs bewohnten Kontinenten, dafür wurden etwa zwei Millionen Kilometer zurückgelegt – das entspricht 50 Weltumrundungen. (Quelle: VOX)

„Goodbye Deutschland“-Tonmann rettet Ankunft in neuer Heimat

Glücklicherweise kann Lasse Wiepert in dieser unangenehmen Situation auf die Hilfe des „Goodbye Deutschland“-Teams zählen. Ein Tonmann erklärt sich kurzerhand dazu bereit, die dreiköpfige Familie im Auto nach Knysna zu fahren. „Ich helfe ihm aus, weil es ihm nicht so gut geht“, erklärt der spontane Retter.

In „Goodbye Deutschland“ wird Lasse Wiepert bei seiner Auswanderung nach Südafrika begleitet. Vor laufenden Kameras geht es dem Familienvater jedoch so schlecht, dass er sich kurzerhand am Straßenhand übergeben muss. © VOX & VOX

Auch einen weiteren „Goodbye Deutschland"-Star plagen derzeit große Sorgen: Chris Töpperwien bangt nach einer Verletzung um seinen geliebten Mops Rudi.