„Bin die bisher lustigste Bachelorette“: Ex-“Köln 50667“-Star Sharon Battiste ist neue Bachelorette

Von: Jennifer Kuhn

Sharon Battiste ist die neue Bachelorette © Screenshot/rtl.de

Es wird Zeit, sich neu zu verlieben - zumindest für die Bachlorette und ihre 20 männlichen Kandidaten. Sharon Battiste verteilt ab dem 15. Juni ihre Rosen. Doch so ganz unbekannt ist sie einigen TV-Zuschauern nicht, kommt sie auch Ihnen bekannt vor?

Thailand - In wenigen Wochen beginnt die neue „Die Bachelorette“-Staffel bei RTL. Sharon Battiste verteilt ab dem 15. Juni die Rosen an ihre männlichen Kandidaten, die ihr Herz erobern wollen. Doch die 30-Jährige ist keine Unbekannte im TV - sie spielte jahrelang in der erfolgreichen Sendung „ Köln 50667“ mit.

Bachelorette Sharon Battiste möchte unter den 20 Männern ihren Traummann finden

In der RTL-Kuppelshow möchte Sharon ihren Traummann finden - ob ihr perfektes Match unter den 20 Kandidaten sein wird? Seit acht Jahren ist die Schauspielerin nun Single, nun möchte sie endlich den Richtigen finden. „Ich glaube, das wird das Verrückteste, was ich jemals gemacht habe!“, erzählte sie im RTL-Interview.

Gedreht wurde die aktuelle Staffel in Thailand. In der neuen Staffel möchte die 30-Jährige auch mit ernsten Themen umgehen - schon auf Instagram berichtet sie ihren rund 130.000 Followern über ihre „Alopecia areata“-Erkrankung. Das bedeutet, dass sie unter kreisrundem Haarausfall leidet. Seit Anfang des Jahres trägt die Schauspielerin eine Perücke und erfindet sich somit immer wieder neu.

Auf Instagram gibt die 30-Jährige ihren Fans also einen regelmäßigen Einblick in ihren Alltag. Vor allem darf eine ganz bestimmte Sache nicht in ihrem Alltag fehlen: Humor! „Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette“, verrät sie im Interview weiter.

Doch wie sollte ihr Traum denn eigentlich sein? „Unbedingt schöne Zähne sollte er mitbringen und ein gepflegtes Aussehen. Aber das ist nicht alles. Also der kann noch so krass aussehen, wenn er einen Charakter hat wie ein Holzstamm - dann bringt das nichts“, so die 30-Jährige. Sharon Battiste verteilt ab dem 15. Juni die Rosen - zuvor gab es Gerüchte ob Jana-Maria Herz nicht die neue Bachelorette wird. Verwendete Quellen: rtl.de