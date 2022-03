„Bitte richtig Deutsch sprechen“: Motsi Mabuse wütet wegen Llambi-Spruch bei „Let‘s Dance“

Von: Jonas Erbas

In Motsi Mabuse kocht es: Weil die „Let‘s Dance“-Jurorin mit Joachim Llambis Urteil überhaupt nicht einverstanden ist, setzt die 40-Jährige zu einer Wutrede an. Die Kritik ihres Kollegen hält sie, angesichts des Unterhaltungscharakters der RTL-Tanzshow, für überzogen.

Köln - Bei „Let‘s Dance“ (alle News zur RTL-Tanzshow im Überblick) ist sich die Jury um Motsi Mabuse (40), Jorge González (54) und Joachim Llambi (57) nicht immer einig darüber, wie gut die Teilnehmer der RTL-Tanzshow wirklich abgeliefert haben. Obwohl Sky-Moderator Riccardo Basile (30) und Isabel Edvardsson (39) am Freitagabend (18. März) mit einer feurigen Salsa übers Parkett fegten, hatte Llambi allerhand zu nörgeln. Einhalt gebot ihm schließlich seine 40-jährige Juroren-Kollegin, die zu einer wütenden Rede ansetzte.

Let's Dance Live-Tanzshow Erstausstrahlung 3. April 2006 auf RTL Moderation Daniel Hartwich und Victoria Swarovski Bisherige Staffeln 15

„Let‘s Dance“-Urgestein Joachim Llambi kritisiert Riccardo Basile – „Eine deutsch getanzte Salsa“

Mit dieser Kritik hat Riccardo Basile nach seiner heißen Salsa-Einlage wohl nicht gerechnet: Während Jorge González den 30-jährigen „Let‘s Dance“-Kandidaten (alle Infos zur aktuellen Staffel: Jury, Teilnehmer, Profis) recht human kritisierte und sogar etwas Lob aussprach, hielt es Joachim Llambi kaum auf seinem Jurorenplatz. „Ich sehe nicht das Wollen in deinen Augen, das Feuer in deinem Körper. Das ist nett getanzt, aber nett bringt hier nichts. Das ist so eine deutsch getanzte Salsa“, zeterte der 57-Jährige.

„Nichts gegen Deutschland hier, was ist dein Problem?“, fuhr ihn Motsi Mabuse wegen seines Kommentars wie aus dem Nichts an, doch Jorge González rettete die Situation, indem er diese mit einem Witz überspielte. Llambi konnte sein Urteil schließlich zu Ende führen: „Zwischen wollen und können ist ein großer Unterschied. Das fängt auch mit ganz anderen Buchstaben an.“

„Du, tschüss mit deinem Deutschland“, polterte Motsi Mabuse gegen Joachim Llambi, nachdem dieser die „Let‘s Dance“-Jurorin mit seiner Kritik und einem frechen Spruch zur Weißglut gebracht hatte © Screenshot/RTL/Let‘s Dance

„Tschüss mit deinem Deutschland“: Motsi Mabuse wütet wegen Llambi-Urteil bei „Let‘s Dance“

Motsi Mabuse, die sich zuvor sichtlich zurückhalten musste, bekam schließlich doch noch die Gelegenheit, wegen des Llambi-Urteils loszupoltern: „Du, tschüss mit deinem Deutschland“, fuhr sie ihren Kollegen an, nachdem dieser sie – in Anlehnung an seinen vorangegangenen Spruch – scherzhaft dazu aufgefordert hatte, „bitte richtig Deutsch [zu] sprechen“. Mit ihrer Kritik traf die südafrikanisch-deutsche „Let‘s Dance“-Ikone anschließend klar den Nerv des Publikums.

„Leute, ich will mich emotional zurückhalten, aber wir reden hier nicht von professionellen Menschen, sondern von Leuten, die das noch nie gemacht haben und jetzt auf der Tanzfläche stehen“, verteidigte die 40-Jährige den etwas verdutzten Riccardo Basile. Der habe „eine Verbesserung“ an den Tag gelegt, seine Tanzpartnerin souverän über das Parkett geführt und mit seiner „super“ Hebefigur definitiv beeindruckt, wie Motsi Mabuse lobte. „Das ist eine Unterhaltungsshow und du hast dein Bestes gegeben“, so ihr klares Urteil.

Jury-Streit bei „Let‘s Dance“ – Motsi Mabuse und Joachim Llambi auch bei Wertung uneinig

„Wisst ihr, was wir nächste Woche machen? Wir fragen einfach nur die Motsi!“, zeigte sich „Let‘s Dance“-Moderator Daniel Hartwich (43) belustigt von der offenen Wutrede der Jurorin (wer saß schon alles in der Jury?). Die diskutierte, während Riccardo Basile mitsamt Tanzpartnerin von der Bühne eilte, noch heftig mit Joachim Llambi – die Mikrofone blieben dabei allerdings aus!

Auch in der Wertung spiegelte sich die Uneinigkeit mehr als deutlich wider: Jorge González vergab fünf Punkte, Motsi Mabuse – sehr zur Freude des jubelnden Live-Publikums – sogar sechs Punkte. Nur Llambi gab einmal mehr den Spielverderber und strafte den 30-jährigen Fernsehmoderator mit mageren zwei Punkten ab.

Betrugsverdacht bei „Let‘s Dance“: Jury soll absichtlich falsch bewerten

Doch wie fair bewertet die „Let‘s Dance“-Jury wirklich? Eine ehemalige Profitänzerin der RTL-Show erhob jüngst schwere Vorwürfe – und behauptete, Llambi und Co. würden mit falschen Urteilen die Spannung künstlich anheizen.

