„Bitter anzusehen“! Fans entsetzt nach ARD-Schlagerabschied von Jürgen Drews

Jürgen Drews bei seinem Schlagerabschied. © Imago

Jürgen Drews war bei „Der große Schlagerabschied“ zum letzten Mal auf der Bühne zu sehen. Die TV-Show kam jedoch bei einigen Fans nicht sehr gut an.

Jürgen Drews (77) verabschiedete sich beim ARD-Schlagerabschied vom Bühnenleben – Doch die Fans sind von dem Format entsetzt. Seine Abschieds-TV-Show „Der große Schlagerabschied“ war am 14 Januar um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen. Im Jahr 1995 gelang dem Sänger mit „Ein Bett im Kornfeld“ der Durchbruch und er ergatterte viele Auftritte am Ballermann. Die Partyinsel Mallorca war jahrelang fast wie eine zweite Heimat für den 77-jährigen und er galt als „König von Mallorca“. Doch die Abschieds-Show wurde von einigen Fans heftig kritisiert.

Florian Silbereisen moderierte den Abschied von Jürgen Drews und lud einige Gäste ein. Unter anderen waren Maite Kelly, Bernhard Brink, Andy Borg, Beatrice Egli, Ross Antony und Ben Zucker mit dabei. Die Gäste performten ihre eigenen Songs, was zur Kritik seitens der Zuschauer führte. So meinte jemand auf Twitter: „Was zur Hölle ist das für eine Abschiedsparty, wo der Ehrengast Neuvorstellung der Songs von den Anderen anhören muss? Armselig!“ Und ein anderer Fan von Jürgen Drews schrieb: „Was ein Zufall. Zum #Schlagerabschied haben jetzt auch alle Künstler gleich noch ihre „neuesten“ Songs des „brandneuen“ Albums dabei. Hätte man ja auch mal die ganzen Künstler Songs von Jürgen Drews interpretieren lassen können als Hommage an den Künstler.“

Die Fans äußern viel Kritik: Das Konzept, der Moderator und die Sorge um Jürgen Drews

Doch nicht nur das Konzept der TV-Show missfiel einigen Zuschauern – viele konnten außerdem nicht viel mit Florian Silbereisen als Moderator anfangen: „Die Show der #ARD mit Jürgen Drews erinnert mich an eine normale Silbereisen-Show, mit der Ausnahme, dass Jürgen Drews einsam auf der Bühne sitzt und nichts tun kann. Seltsame Formate hat die #ARD, wirklich. Und das nennen sie dann die Jürgen Drews Abschiedsshow.“ Auch anderen Fans gefiel die Moderation nicht: „Ok, neben David Hasselhoff schaut Jürgen Drews deutlich jünger aus als er ist... peinlich ist das ganze aber trotzdem und wenn Florian Silbereisen sie dann auch noch als Großmeister bezeichnet, weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll“. Aber auch die Verfassung von Jürgen Drews machte Einigen Sorgen: „Jürgen hat leider seine gesamte Lässigkeit eingebüßt. Bitter anzusehen“. Insgesamt ein sehr ernüchterndes Feedback seitens der Fans.