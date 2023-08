Bittere Niederlage im Quotenduell zwischen „Die Bachelorette“ und Daniela Katzenbergers Doku-Finale

Von: Florian Schwartz, Elena Rothammer

Während am Mittwochabend bei „Die Bachelorette“ auf RTL wieder Rosen verteilt wurden, lief auf RTLZWEI das Staffelfinale von Daniela Katzenbergers Doku. Wer konnte sich im Quotenduell durchsetzen?

Update 03. August 2023: Am Mittwochabend traten die RTL-Datingshow „Die Bachelorette“ und Daniela Katzenberger (36) mit einer neuen Folge ihrer Doku „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ auf RTLZWEI gegeneinander im Quotenduell an – ein letztes Mal. Für die Kult-Blondine stand mit der zehnten Folge nämlich schon das Staffelfinale an. Die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit verabschiedet sich damit vorerst wieder aus dem TV-Programm. Konnte sie zum Ende hin in Sachen Quoten noch punkten?

Wie aus der DWDL Zahlenzentrale hervorgeht, konnte selbst das Finale der siebten Staffel von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ nicht viele Zuschauer vor den Bildschirm locken. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten nur 0,23 Millionen Menschen ein, was eine Quote von 5,0 Prozent bedeutet. Damit liegt die Katze weit hinter „Die Bachelorette“. Die vierte Folge der Kuppelshow sahen 0,42 Millionen und holte damit eine Quote von 9,2 Prozent. Der Sieg im Quotenduell geht somit klar an die Rosenkavalierin Jennifer Saro (27).

Am 2. August traten „Die Bachelorette“ und „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ im Quotenduell gegeneinander an. Eines der Formate musste eine bittere Niederlage hinnehmen. © RTL / Markus Hertrich & RTLZWEI

Update 20. Juli 2023: Am Mittwochabend lief die zweite Folge von „Die Bachelorette“ im Free-TV auf RTL. Während Jennifer Saro (27) die Rosen verteilte, waren auf RTLZWEI Daniela Katzenberger (36) und ihr chaotisches Leben in einer neuen Episode von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ zu sehen. Wer ging aus diesem Quotenduell als Sieger hervor?

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte „Die Bachelorette“ mit 0,42 Millionen Zuschauern eine Quote von zehn Prozent, wie aus der DWDL-Zahlenzentrale hervorgeht. Damit lässt die TV-Junggesellin Daniela Katzenberger weit hinter sich. Die Show der Kult-Blondine konnte nur 0,22 Millionen Zuschauer erreichen, was eine Quote von 5,5 Prozent bedeutet. Zwar ließ „Die Bachelorette“ im Vergleich zur Vorwoche, in der sie noch 12 Prozent Marktanteil erreichte, nach – doch im Quotenduell geht sie als klarer Sieger hervor.

Erstmeldung vom 13. Juli 2023: Köln – Auf RTL werden mittwochs wieder Rosen verteilt, während auf RTLZWEI Daniela Katzenberger (36) Einblicke in ihr Privatleben gibt. Beim Kampf um die Quote lieferten sich gestern (12. Juli) die Datingshow „Die Bachelorette“ und „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ einen erbitterten Kampf um die Gunst der Zuschauer. Dabei musste ein Format eine bittere Niederlage einstecken, wie dwdl.de ermittelt hat.

„Die Bachelorette“ vs. Daniela Katzenberger: Quotenduell endet in Niederlage

Auf RTL hat „Die Bachelorette“ bereits einen guten Start hingelegt. Obwohl am Mittwochabend nur 1,16 Millionen Menschen das Dating-Format verfolgten, erzielte die Sendung damit den Schnitt der bereits vorausgegangenen Staffeln. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte Folge 1 der neuen Staffel mit rund 540.000 Zuschauern sogar einen Marktanteil von 12,2 Prozent erzielen. Ein Wert, der sogar deutlich über dem Senderschnitt liegt.

Weitaus mehr zu kämpfen hatte dagegen Daniela Katzenberger. Die neueste Ausgabe ihrer Doku-Soap lockte gerade noch um die 460.000 Zuschauer an die Bildschirme. Was erschwerend hinzukommt: Es ist das bislang größte Quotentief, das RTLZWEI mit diesem Format eingefahren hat. Mit einem Marktanteil von gerade einmal 4,8 Prozent musste die blonde Wahlmallorquinerin eine bittere Niederlage verkraften.

Quotenduell am Mittwochabend: Sieg für das ZDF

Knapp hinter Daniela Katzenberger folgte Harald Glööckler (58) mit seiner eigenen Doku-Soap „Herr Glööckler sucht das Glück“. Mit einem Marktanteil von 4,7 Prozent rangiert das RTLZWEI-Format ebenfalls auf den hinteren Plätzen. Schlusslicht bildete am Mittwochabend Sat.1. Im Gesamtranking konnte der Sender über den Abend hinweg nur noch ein durchschnittliches Ergebnis von 4,4 Prozent erzielen.

„Die Bachelorette“ und die „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ lieferten sich ein Quotenduell. Am Ende gab es für ein TV-Format eine bittere Niederlage. © RTL / Markus Hertrich & RTLZWEI

Weitaus besser lief es zur Prime-Time für ProSieben. Der Sender konnte sich mit einer alten „Schlag den Star“-Folge ganze 8 Prozent sichern. Zum absoluten Gewinner des Abends gehört jedoch das ZDF-Format „XY gelöst“. Die True-Crime-Serie konnte sich mit einem Markanteil von 19,3 Prozent wie schon vergangene Woche den Tagessieg holen. Rund 4,21 Millionen Zuschauer begleiteten am Mittwochabend Moderator Sven Voss (47) beim Lösen bislang ungeklärter Kriminalfälle.

Schon letzte Woche war die Konkurrenz groß für Daniela Katzenberger. Beim Quotenkampf mit der ZDF-Sendung „XY gelöst“ konnte selbst die in der Dokusoap thematisierte Trennung von Iris und Peter Klein nicht mithalten. Verwendete Quellen: dwdl.de