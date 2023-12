Bittere Pleite im Quotenduell zwischen „Bauer sucht Frau“-Finale und „Dalli Dalli“-Neuauflage

Von: Lisa Klugmayer

Am 19. Dezember hatten TV-Zuschauer mal wieder die Qual der Wahl: „Bauer sucht Frau“ oder „Dalli Dalli“? Wer hat im Quotenduell die Nase vorne?

München – Während bei „Bauer sucht Frau“ zwölf Landwirte die große Liebe suchten, traten Promis wie Sally Özcan (35) oder Sebastian Ströbel (46) im Wissensduell bei „Dalli Dalli“ gegeneinander an. Das Fernsehprogramm hätte also nicht kontrastreicher sein können, die TV-Zuschauer hatten aber einen klaren Favoriten.

1971 feierte „Dalli Dalli“ im ZDF Premiere – damals noch mit Moderator Hans Rosenthal († 61). Inzwischen gibt Johannes B. Kerner (59) den Rateteams das legendäre Startsignal: „Dalli Dalli! “, so auch 2023. Insgesamt verfolgten 2,99 Millionen Menschen die Weihnachtsausgabe von „Dalli Dalli“ vor den TV-Bildschirmen an.

Für das ZDF ergibt das einen soliden Marktanteil von 11,5 Prozent beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren, wie DWDL berichtet. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kann sich der Sender über 0,31 Millionen (Marktanteil 5,2 Prozent) freuen. Trotz dieser soliden Werte kommt Johannes B. Kerner aber nicht gehen Inka Bauer (55) und ihr „Bauer sucht Frau“-Finale an.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord?

Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.