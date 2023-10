Bittere Quoten-Niederlage: „Wer wird Millionär“ völlig chancenlos gegen ZDF-Krimi

Am Montagabend gingen Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“ gegen den ZDF-Krimi „Das Mädchen von früher“ ins Rennen. Dabei musste die RTL-Show eine herbe Niederlage einstecken.

Hürth – Bei „Wer wird Millionär?“ hat Günther Jauch (67) in den vergangenen 24 Jahren schon so einige Studiogäste zu reichen Leuten gemacht. Nach dem Quotenduell mit dem ZDF am Montagabend (16. Oktober) dürfte dem Kult-Moderator aber nicht nach Feiern und Konfettiregen zumute sein – denn mit „Das Mädchen von früher“ zerlegte der Sender mit Sitz in Mainz die RTL-Quizshow regelrecht in Einzelteile.

Herbe Niederlage: „Wer wird Millionär?“ unterliegt ZDF-Krimi „Das Mädchen von früher“

Während bei „Wer wird Millionär?“ am Montag wieder das große Geld winkte und sich die Kandidaten den kniffligen Fragen von Showmaster Günther Jauch stellten, schlug das ZDF zur Primetime deutlich düstere Töne an. Denn Kriminalhauptkommissarin Maria Voss (Nina Kunzendorf, 51) und ihr Kollege Teo Kromann (Godehard Giese, 50) sahen sich mit einem besonders schaurigen Fall konfrontiert: der verkohlten Leiche eines jungen Mädchens. Munteres Raten oder haarsträubende Ermittlungsarbeiten: Nach letzterem war dem Fernsehpublikum eindeutig mehr zumute.

Wie der DWDL-Zahlenzentrale zu entnehmen ist, konnte „Das Mädchen von früher“ beim Gesamtpublikum ab drei Jahren 5,48 Millionen Zuschauer für sich begeistern – und holte damit den Quoten-Tagessieg. „Wer wird Millionär?“ musste dabei deutlich den Kürzeren ziehen. Nur 2,85 Millionen Fernsehende schalteten bei der Kultsendung ein – was RTL einen durchwachsenen Marktanteil von 12,3 Prozent bescherte. Immerhin platzierte sich das Format aber vor der ARD, die mit „Servus, Schwiegermutter!“ nur 2,67 Millionen Interessenten fand.

„Wer wird Millionär?“ nicht nur in Deutschland ein Hit – TV-Show mit etlichen Ablegern: Nicht nur hierzulande ist „Wer wird Millionär?“ seit Jahren ein echter Quotenhit, auch international hat sich die ursprünglich aus Großbritannien stammende TV-Show (dort: „Who Wants to Be a Millionaire?“) zu einem regelrechten Massenphänomen entwickelt. In über 100 Staaten weltweit, darunter Albanien, Österreich, Belgien, Türkei, Niederlande, Italien, Vietnam, Polen, Portugal und Schweiz, wurde die Quizshow lizenziert. Der Sendungsablauf, die Optik sowie die Musik sind dabei oftmals nahezu identisch.

Trotz Niederlage bei Gesamtpublikum: „Wer wird Millionär?“ bei jüngeren Zuschauern vor ZDF

Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erfreuten sich Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“ derweil weitaus größerer Beliebtheit. Mit 0,55 Millionen Zuschauern schnitt die Quizshow als zweitstärkste Primetime-Produktion des Tages ab, nur knapp hinter der Gründershow „Die Höhle der Löwen“, die 0,60 Millionen Menschen vor die Flimmerkisten ziehen konnte. Für „Das Mädchen von früher“ interessierten sich derweil nur 0,39 Millionen Zuschauer – ein klarer Kontrast zum großen Vorsprung, den der Streifen noch beim Gesamtpublikum hatte.

Während die ARD und das ZDF beim Gesamtpublikum stets die Nase vorn haben, sind die privaten Sender bei der jüngeren Zielgruppe derweil auf der Überholspur. Bei „Wer wird Millionär?“ verriet Günther Jauch zuletzt, weshalb er seit 1999 keine Gehaltserhöhung bekommen hat. Verwendete Quellen: dwdl.de