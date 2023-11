Blamage im TV: Tim Mälzer erkennt „Tagesschau“-Sprecher nicht

Schaut Tim Mälzer etwa keine Nachrichten? Als in seiner VOX-Show mit Steffen Henssler einer der bekanntesten Nachrichtensprecher des Landes die Küche betritt, erkennt der TV-Koch diesen nicht.

Hamburg – In der Küche kennt sich Tim Mälzer (52) blendend aus. In der deutschen TV-Landschaft ist der Starkoch hingegen offenbar etwas verloren. In der neunten Folge von „Mälzer und Henssler liefern ab!“, seiner gemeinsamen VOX-Show mit Kochkollege Steffen Henssler (51), blamierte sich Mälzer am Sonntagabend (19. November) mit seiner Unwissenheit.

Peinlich: Mälzer blamiert sich bei „Mälzer und Henssler liefern ab!“

Noch bevor Tim Mälzer und Steffen Henssler sich die erste Challenge am Herd lieferten, stand plötzlich ein Überraschungsgast in ihrer Lieferküche. Und der gehört zweifelsohne zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands: „Tagesschau“-Sprecher Constantin Schreiber (44).

Steffen Henssler stieg sofort ins Gespräch mit Schreiber ein und sprach über ein früheres Zusammentreffen, als der 44-Jährige noch beim Sender n-tv arbeitete. Schreiber gibt zu, dass er sich nicht an das Treffen erinnerte: „Das hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm.“

Tim Mälzer frotzelt: Schreiber sieht aus wie ein „Unterwäsche-Model“ für Tchibo

Doch Tim Mälzer schießt schließlich den Vogel ab: „Was machst du jetzt?“, fragte der TV-Koch den berühmten Nachrichtensprecher. Der antwortete frech: „Tagesschau! Die guckst du nicht.“ Melzer gab daraufhin mit einem „Ne“ zu, dass er die ARD-Nachrichtensendung tatsächlich nicht verfolgt.

Im Anschluss erklärte Mälzer mit Blick in die Kamera, weshalb er Schreiber nicht erkannte: „Er sieht ja nun wirklich eher aus wie ein Tchibo-Unterwäsche-Model als wie ein Nachrichtensprecher.“ Unterdessen plant Mälzers wohl berühmtester Koch-Kollege, Steffen Henssler, bereits sein Show-Aus. Verwendete Quellen: vox.de, watson.de