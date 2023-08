„Bin absolut sprachlos“: Evelyn Burdecki blamiert sich beim Minigolf im Fernsehgarten

Von: Volker Reinert

Der „ZDF Fernsehgarten“ stand am Sonntag ganz unter dem Motto „Partyspiele“. Zu Gast war auch Evelyn Burdecki. Doch beim Minigolfen konnte sie überhaupt nicht glänzen und erntete Spott auf Social Media.

Mainz – Sonntagmittag ist für viele Menschen der „ZDF-Fernsehgarten“ absolutes Pflichtprogramm. Jede Woche begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel (58) zahlreiche Gäste auf dem Mainzer Lerchenberg. Neben Musikacts statten ihr auch mehrere Prominente einen Besuch ab, sei es zum Plausch oder um ihr Können bei Spielen zu beweisen.

Evelyn Burdecki (34) war neben „Let‘s Dance“-Gewinner und Ex-Handballer Pascal Hens (43), Choreograf Detlef D! Soost (53) und Ex-Viva-Moderatorin Gülcan Kamps (40) zum Motto „Partyspiele“ am Sonntag (27. August) eingeladen. Doch beim Minigolfen versagte der Reality-Star auf ganzer Linie.

Evelyn Burdecki hadert im „ZDF Fernsehgarten“ bei den „Partyspielen“

Bei Spiel Nummer drei sollten die vier Promis kleine „Minigölfchen“-Parcours absolvieren. Die Aufgabe: Auf den jeweils vier Bahnen sollten sie den Minigolfball mit höchstens drei Schlägen einlochen. Doch Evelyn Burdecki, die kürzlich in der Sendung „3nach9“ in Tränen ausbrach, hatte schon im Vorfeld eine böse Vorahnung: „Oh nein, ich bin ganz schlecht!“

„Kiwi“ beruhigte die Ex-Dschungelcamp-Gewinnerin vor ihrem ersten Versuch und erklärte dem Publikum: „Ehrlicherweise müssen wir sagen, dass Evelyn noch nie Minigolf gespielt hat“. Doch nach Burdeckis ersten Versuchen wurde Andrea Kiewels Geduldsfaden zunehmend kürzer.

So erklärte die Berlinerin lange und immer wieder, wie der Reality-Star den Schläger halten solle und führte ihr einen Schlag vor: „Mit Gefühl musst du näher ran“. Nachdem die 34-Jährige die Moderatorin um Hilfe gebeten hatte, gab diese dem Reality-Star einen Tipp: „Ich würde den Schläger so halten (...) und der Trick ist wirklich parallel und den dann so zu schlagen. Dann kann der nur hier rüber (Anm. d. Red.: eine Erhebung). Das ist physiologisches Gesetz für Blondinen“.

In den sozialen Netzwerken wird Evelyn Burdeckis Minigolfen im „ZDF-Fernsehgarten“ zerrissen

Auf X (ehemals Twitter) häuften sich Kommentare von Fernsehzuschauern, die über Burdeckis sehr speziellen Minigolf-Stil urteilten: „Ich bin absolut sprachlos ob Evelyns Minigolf-Talent“, „Es schüttelt mich. Evelyn beim Minigolf“ und „Kann Kiwi jetzt bitte Minigolf bis 14 Uhr erklären?“

Evelyn Burdecki war am Sonntag (27. August) zu Gast im „ZDF-Fernsehgarten“ und musste „Partyspiele“, passend zum Motto der Show, absolvieren. Doch beim Minigolfen tat sich der Reality-Star äußerst schwer. © Screenshots: zdf.de/ „ZDF-Fernsehgarten“ Folge vom 27. August 2023

Schlagerstar Eric Philippi (26) sorgte indes für musikalische Stimmung. Doch auf ein Liebesduett mit seiner Partnerin Michelle (51) mussten die Fans auch bei dem „ZDF-Fernsehgarten"-Auftritt erneut verzichten.