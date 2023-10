Trotz Zweifeln: Bianca und Oliver vertrauen auf die HadeB-Experten

Nach Zweifeln jetzt der erste Zoff: Stehen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Bianca und Oliver vor dem Aus?

Von: Diane Kofer

Bianca und Oliver wollen sich bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ eigentlich eine Chance geben – doch in den Flitterwochen kommt es zum Streit. © Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1 (Fotomontage)

Nur wenige Minuten nach dem „Hochzeit auf den ersten Blick“-Jawort bereute Bianca die Ehe mit Oliver. In den Flitterwochen gibt sie ihm aber doch noch eine Chance. Jetzt droht Ärger im Paradies.

Vietnam – Bianca (53) und Oliver (60) haben sich bereits in der vierten Folge von „Hochzeit auf den ersten Blick“ getraut und sich beim ersten Kennenlernen das Jawort gegeben. Kurz nach der Zeremonie kamen bei Bianca aber Zweifel auf. Sie hätte die Entscheidung gerne rückgängig gemacht. Eine gemeinsame Zukunft scheint schwer vorstellbar – und jetzt droht auch noch der erste große Streit.

„Für mich ist das hier vorbei“: Bianca und Oliver zoffen in „Hochzeit auf den ersten Blick“-Flitterwochen

Bianca und Oliver suchen bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ nach der großen Liebe. Zuerst schien das TV-Experiment geglückt – denn die Experten hatten den richtigen Riecher: Das Brautpaar war sich auf Anhieb sympathisch und sagte vorm Traualtar Ja. Doch kurz darauf kippte die Stimmung: Bianca glaubte, mit der Hochzeit auf den ersten Blick einen großen Fehler begangen zu haben und brach in Tränen aus. In den Flitterwochen scheint es nun aber doch zu funken – bis ein Streit droht, alles wieder zu zerstören.

Am Ende der Sendung vom 23. Oktober 2023 bekommen die Fans bereits einen kurzen Ausblick auf das Geschehen der kommenden Woche. Bianca und Oliver sind nach wie vor auf Hochzeitsreise in Vietnam und kommen sich allmählich näher. Doch bei einem gemeinsamen Ausflug in die Wildnis geraten die beiden aneinander. Es scheint ganz so, als sei der 60-Jährige beim Wandern am Ende seiner Kräfte, während seine Frau immer weiter und weiter will.

„Ich muss das nicht sehen“, hört man den Frankfurter genervt sagen – Bianca betont hingegen: „Aber ich würde gerne.“ In der nächsten Szene schimpft Oliver dann los: „Für mich ist das jetzt hier vorbei.“ Wie die Situation ausgeht, bleibt den Zuschauern noch verborgen – in einem weiteren Ausschnitt spricht die Personalsachbearbeiterin aber sogar von dem ersten richtigen „Ehestreit“. Hat der Zoff direkt Auswirkungen auf ihre junge Beziehung?

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Wie viele Ehen haben gehalten? Staffel 9: 2 von 6 Ehen

Staffel 8: 1 von 6 Ehen

Staffel 7: 1 von 7 Ehen

Staffel 6: 0 von 6 Ehen

Staffel 5: 0 von 6 Ehen

Staffel 4: 0 von 5 Ehen

Staffel 3: 1 von 4 Ehen

Staffel 2: 0 von 4 Ehen

Staffel 1: 0 von 4 Ehen

Trotz Zweifeln: Bianca und Oliver vertrauen auf die HadeB-Experten

Eigentlich hatte sich das Paar gerade erst zusammengerauft und entschieden, sich in Ruhe kennenzulernen. Nach der ersten gemeinsamen Nacht im paradiesischen Vietnam wollten sie sich beim Frühstücken beschnuppern. Neben Unstimmigkeiten bei ihren Frühstücksgewohnheiten und beim Theme Gemüse konnten die Aachenerin und der Produktionsleiter einige Gemeinsamkeiten feststellen. „Es ist total spannend, jetzt festzustellen, welche Gemeinsamkeiten wir haben“, freute sich Bianca. Die Experten haben im Matching-Prozess offenbar nicht ganz daneben gelegen.

Bei einem anderen Paar verlaufen die Flitterwochen überhaupt nicht harmonisch. Jochen (38) und Yasemin (31) haben einen Streit nach dem anderen. In der aktuellen Folge reicht es Yasemin dann endgültig. Die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmerin packt ihre Koffer und zieht aus dem Zimmer mit Jochen aus. Verwendete Quellen: „Hochzeit auf den ersten Blick“/ Sat.1 vom 23. Oktober 2023