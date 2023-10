Strenge „Hochzeit auf den ersten Blick“-Regel: Philipp packt über geheime Vertragsklausel aus

Von: Diane Kofer

Teilen

Philipp und Melissa heirateten bei „Hochzeit auf den ersten Blick“. Dabei mussten sie eine Regel befolgen. © Screenshot: Hochzeit auf den ersten Blick/ Sat.1; Sat.1

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Star Philipp hat schon mehr als einmal überraschende Details über die Show und seine Ehe ausgepackt. Jetzt verrät er, welche strengen Regeln bei der TV-Ehe gelten.

Hamburg – Philipp (36) und Melissa (30) schienen bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ ein Traumpaar zu sein. Ihr Eheglück krönten die beiden nach der TV-Show mit der Geburt ihres Sohnes. Doch mittlerweile schweben sie nicht mehr auf Wolke sieben. Das TV-Paar hat sich getrennt und sorgt im Scheidungsprozess immer wieder für böse Schlagzeilen. Dabei sollten eigentlich klare Verhältnisse herrschen. Phillipp verrät: Ein Ehevertrag ist bei HadeB Pflicht.

Ex-Teilnehmer Philipp verrät: Diese „Hochzeit auf den ersten Blick“-Regel muss jeder befolgen

Erst vor wenigen Tagen hat Philipps „Hochzeit auf den ersten Blick“-Braut Melissa ausgepackt, wie teuer eine Scheidung wirklich ist. Vor allem die Kosten für den Streit um das Sorgerecht des gemeinsamen Kindes seien ziemlich hoch. Wie es scheint, hätten die Partner aber schon im Vorfeld viele Details für den Fall einer Scheidung genau festlegen können. Denn Philipp stellt jetzt klar: Die Produktion sorgt bereits dafür, dass die HadeB-Paare auf mögliche Trennungen vorbereitet sind.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Fotostrecke ansehen

In einer Instagram-Fragerunde will ein Fan von dem Hamburger wissen, ob es in der TV-Show die Möglichkeit gibt, einen Ehevertrag abzuschließen. Die Antwort dürfte viele seiner Follower ziemlich überraschen, denn genau das ist offenbar Pflicht. „Nicht nur die Möglichkeit, sondern es ist ein Muss. Man weiß ja nie, woran man gerät“, schreibt er. Keiner der Teilnehmer wisse, wer ihm am Traualtar begegnet und müsse dementsprechend vorbereitet sein.

Hat bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ schon jemand „Nein“ gesagt? In zehn Staffeln „Hochzeit auf den ersten Blick“ hat bisher noch keine Braut vorm Traualtar einen Rückzieher gemacht – und auch die Herren haben sich im ersten Moment immer „getraut“. Allerdings gab es einige Situationen, in denen die Frauen ziemlich lange überlegen mussten. So ließ Samantha ihren Serkan in Staffel sechs richtig zappeln. Auch Daniela war sich in der siebten Staffel lange unsicher. Braut Tamara sagte bei der Zeremonie zwar „Ja“, bereute ihre Ehe mit Sascha aber wenige Minuten später bereits. Quelle: sat1.de

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Philipp stellt klar: Er findet einen Ehevertrag wichtig

Philipp glaubt vor allem, dass ein Ehevertrag eine Art Sicherheit bietet. „Ob es männlich oder weiblich ist, man weiß nie, wie einer der beiden tickt und ob er sich ehrlich in der Vorbereitung verhalten hat“, erklärt er. Auch bei einer „normalen“ Ehe – außerhalb einer Kuppelshow würde er „immer dazu tendieren“.

An die Ehe mit Melissa hat der „Hochzeit auf den ersten Blick“-Star wohl wenig gute Erinnerungen. Die Ex-Partner schießen immer wieder öffentlich gegeneinander. Zuletzt wollte Philipp sogar den Kontakt zu seinem Kind abbrechen – revidierte das aber kurz darauf wieder. Auch in der aktuellen Staffel der Liebessendung scheint es so, als würden nicht alle Ehen halten. „Hochzeit auf den ersten Blick“-Braut Yasemin hat bereits ihr Hochzeitskleid online verkauft. Verwendete Quellen: Instagram/ philipp_hamburger_jung