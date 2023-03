„Blondi-Frage“: Jauch rutscht sexistischer Spruch bei „Wer wird Millionär?“ über die Lippen

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Wer wird Millionär?“ bereitet eine Frage zum Leben der Queen Kopfzerbrechen. Günther Jauch kann sich deshalb einen frechen Spruch über Blondinen nicht verkneifen.

Hürth – Egal wie belesen man ist oder wie umfangreich das eigene Allgemeinwissen ist – vor einer falschen Antwort ist bei „Wer wird Millionär?“ niemand sicher. Denn auch nach intensiver Vorbereitung kann um jede Ecke die eine gemeine Frage lauern, die einen Kandidaten völlig aus der Bahn wirft. Dass gleich drei Teilnehmerinnen bei einer Runde über die britischen Royals in Stutzen kommen, entlockt Quizmaster Günther Jauch (66) in der neuesten Folge der RTL-Rateshow einen sexistischen Kommentar.

Weil sie Queen-Frage nicht wissen: Günther Jauch reißt bei „Wer wird Millionär“ sexistischen Spruch

In den legendären schwarzen Stühlen von „Wer wird Millionär?“ Platz nehmen zu können ist ein Traum von vielen, um es überhaupt dorthin zu schaffen, gilt es aber, sich gegen die Mitstreiter in einer Art Vorrunde durchzusetzen. Wer am schnellsten die richtige Antwort liefert, darf gegenüber von Günther Jauch Platz nehmen und sich den taffen Fragen des Showmasters stellen. Am Ende der jüngsten Folge sind von den hoffnungsvollen Teilnehmern nur noch drei übrig – der Chance auf das große Geld steht aber leider ein Thema im Weg, mit dem sie alle wenig anfangen können.

Um eine Runde weiter zukommen sollen Hannelore Moll, Esther Gebhardt und Karoline Bulut wichtige Ereignisse im Leben der im September 2022 verstorbenen Queen Elizabeth II. chronologisch ordnen – eine sehr zeitgemäße Aufgabenstellung, die ihnen aber gehörig zu grübeln gibt. „Wir sind nicht so Queen-Fans“, erklärt Hannelore, nachdem sie und ihre Konkurrentinnen, mit denen sie neben fehlender Royals-Expertise auch die blonde Haarpracht verbindet, allesamt die falsche Antwort liefern. „Jetzt habe ich drei Frauen und dachte …“, zeigt sich Günther Jauch sichtlich überrascht und schiebt frech hinterher: „Dann kommt jetzt die Blondi-Frage.“

„Beste Blondine am Start“: „Wer wird Millionär“-Kandidatin genervt von Günther Jauchs Spruch

Günther Jauchs fragwürdiger Kommentar sorgt im Publikum für schallendes Gelächter – die Resonanz bei den drei blonden Teilnehmerinnen fällt aber weniger euphorisch aus. Esther Gebhardt, die sich nach der zweiten Frage, bei der das Wort „Brimborium“ in die richtige Reihenfolge gebracht werden sollte, gegen Hannelore und Karoline durchsetzen kann, scheint von den Worten des Star-Moderators deutlich genervt. „Die beste Blondine am Start“ spöttelt sie, nachdem sie schließlich im Stuhl Platz genommen hat, „Aber ich musste bis zur Blondinen-Frage tatsächlich warten.“

Am Ende erspielt sich Esther Gebhardt gekonnt 2.000 Euro und darf in der nächsten Folge weiterraten. Das Klischee, auf das Günther Jauch anspielen wollte, dürfte sie damit widerlegt haben – obwohl sie verrät, dass ihre platinblonden Haare sowieso nur gefärbt sind. Indessen brachte Günther Jauch bei „Wer wird Millionär?“ eine Kandidatin zum Weinen, weil er sich über den Kosenamen ihres Mannes lustig gemacht hatte. Verwendete Quellen: RTL+/Wer wird Millionär?/Folge vom 27. Februar 2023