Andrea Kiewel stellt komplette Rugby-Mannschaft im Fernsehgarten bloß

Von: Melanie Habeck

Im „ZDF-Fernsehgarten“ begrüßte Andrea Kiewel am Sonntag neben zahlreichen Musikern auch eine Rugby-Mannschaft. Im Gespräch fand die Moderatorin dabei nicht nur positive Worte für die Spieler.

Mainz – In der aktuellen Ausgabe des „ZDF-Fernsehgarten“ ging es ein wenig härter zu als gewohnt: So drehte sich musikalisch alles um Rock statt wie gewohnt um Schlager-Hits. Das spiegelte sich auch in den Show-Einlagen wider: So zeigte z. B. die Rugby-Mannschaft des SC Frankfurt 1880, was ihr Sport zu bieten hat. Doch trotz körperlicher Höchstleistungen hatte Moderatorin Andrea Kiewel (58) nicht nur Lob für die Spieler übrig.

Unangenehmer Geruch: Andrea Kiewel blamiert Rugby-Spieler im TV

Die „ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer sind es bereits gewohnt, dass Andrea Kiewel mit ihren Gästen auf Tuchfühlung geht. Daher ließ es sich der TV-Star auch nicht nehmen, beim Schlachtruf der Rugby-Mannschaft des SC Frankfurt 1880 teilzunehmen – und stand kurzerhand eng gedrängt mit den Sportlern auf dem Spielfeld. Dabei hatte die Moderatorin offenbar nicht mit der Lautstärke des Kampfspruchs gerechnet: „Du hast mir voll in die Ohren geschrien“, schimpfe sie mit einem der Spieler.

Bei diesem Tadel sollte es jedoch nicht bleiben. Gemeinsam mit der Mannschaft erörterte Andrea Kiewel den Erfolg vom deutschen Rugby-Star Anton Segner (22), der mittlerweile in Neuseeland spielt. „Wenn ich den jetzt auf der Straße sehen würde, würde ich niemals denken, das ist ein Rugby-Spieler. Der sieht so ganz lieb aus“, stellte die 58-Jährige fest. Die Jungs vom SC Frankfurt 1880 erwiderten kurzerhand, dass alle Rugby-Spieler total lieb seien. Daraufhin ließ sich die Moderatorin zu einer wenig charmanten Feststellung hinreißen: „Also so wie die riechen: Der Geruch ist nicht lieb“, rümpfte sie vor laufender Kamera die Nase.

Andrea Kiewel hat ihre Fernsehgarten-Gäste schon des Öfteren kritisiert

Andrea Kiewel war sichtlich überrascht davon, wie sehr die Sportler nach einer kurzen Partie Rugby schon schwitzten. „Ist auch jetzt schon anstrengend, ja?“, erkundigte sie sich bei der Truppe. Die Spieler gaben daraufhin an, dass es in Mainz an diesem Sonntag ja schließlich ziemlich heiß sei.

Im „ZDF-Fernsehgarten“ sprach Andrea Kiewel mit der Rugby-Mannschaft des SC Frankfurt 1880. Dabei beschwerte sich die Moderatorin mitten im Gespräch über den Geruch der Sportler. © ZDF/ZDF-Fernsehgarten & ZDF/ZDF-Fernsehgarten

Es ist nicht das erste Mal, dass Andrea Kiewel mitten in der Sendung gegen ihre Fernsehgarten-Gäste austeilt: In der vergangenen Woche raubte die Ratlosigkeit von Detlef D! Soost (53), Evelyn Burdecki (34) und Co. der Moderatorin den letzten Nerv. Verwendete Quellen: ZDF/ZDF-Fernsehgarten