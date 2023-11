Bei „Promi Big Brother“: Yeliz Koc rechnet mit Ex Jimi Blue Ochsenknecht ab

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht sind getrennt, haben aber eine gemeinsame Tochter. Bei „Promi Big Brother“ zieht die Influencerin über ihren Ex her.

Köln – Dieses Jahr ist bei „Promi Big Brother“ alles anders: Die Stars sind in den Container eingezogen und können 24 Stunden live beobachtet werden. Den Zuschauern bleibt somit nichts verborgen. Thema Nummer eins ist bisher Yeliz Koc (30) und das Verhältnis zu Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (31).

Kurz nach Einzug: Yeliz Koc lästert mit Dilara Kruse über Jimi Blue Ochsenknecht

Die Fans warten gespannt darauf, dass Iris Klein (56) in der ersten „Promi Big Brother“-Folge am 20. November 2023 im Container auf ihren Noch-Ehemann Peter Klein trifft. Denn der weiß offenbar noch nichts von dem Einzug der Frau, mit der er seit Monaten einen bösen Rosenkrieg führt. Aber die beiden sind nicht die einzigen, die pikante Details auspacken könnten. Schon vor der Ausstrahlung im TV zieht Yeliz Koc über ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht her – und alle Bewohner mischen mit.

Jimi Blue Ochsenknecht sei der Kategorie „Heuchler“ zuzuordnen, urteilt Dilara Kruse (32) im Gespräch mit Yeliz. Die Partnerin von Fußballer Max Kruse (35) kennt Jimi Blue aus Berlin und meint, dass der Schauspieler ziemlich „abgehoben“ sei. „Keine Ahnung, was er dachte, wer er ist. Cristiano Ronaldo oder Messi oder was weiß ich. Man lernt jemanden kennen und denkt, der ist richtig krass und dann ist der richtig blöd“, schießt sie in die Richtung des „Wilde Kerle“-Stars. Yeliz antwortet daraufhin, dass sie zu Beginn ein ganz anderes Bild von ihrem Ex hatte: „Der kam mir so bodenständig rüber.“

Das Erfolgsrezept „Big Brother“ Wie auch viele andere Realityshows stammt „Big Brother“ aus den Niederlanden. Dort läuft das Format, das die bis dahin noch unbekannten Teilnehmer in einer geschlossenen Gemeinschaft gegeneinander antreten lässt, seit 1999. Inzwischen finden sich in aller Welt Ableger, wie etwa das äußerst erfolgreiche „Celebrity Big Brother“, das für „Promi Big Brother“ als Vorlage diente. Der Name der Sendung basiert auf dem Konzept des „großen Bruders“ aus dem dystopischen Roman „1984“ des britischen Schriftstellers George Orwell – ein düsteres Omen für alle Mutigen, die sich in den Container wagen.

„Promi Big Brother“-Stars geschockt: Jimi Blue Ochsenknecht hat keinen Kontakt zu Tochter Snow

Eine Sache stört Yeliz aber ganz besonders: Ihr Ex meidet angeblich den Kontakt zur gemeinsamen Tochter Snow. „Ich stand da mit Kinderwagen, die sind auf uns zugekommen und haben die Straßenseite gewechselt. Da ist doch dein Kind drin, da kommst du doch und guckst“, schimpft sie, als sie sich an eine Begegnung mit Jimi Blue und seiner Freundin Laura-Marie Geissler (25) erinnert. Matthias Mangiapane (40) kann es kaum glauben und denkt, dass vor allem die neue Partnerin ein Problem mit der ganzen Situation habe – was Yeliz bestätigt.

Dilara will davon aber nichts wissen. Ihre Devise ist klar: „Wenn jemand sein Kind sehen will, es erziehen will, dann macht er das. Wenn er es nicht macht, ist er schuld und nicht die Dame.“ Zwei Mitglieder der Ochsenknecht-Familie pflegen aber Kontakt zu der kleinen Snow, wie Yeliz betont: Jimis Mutter Natascha Ochsenknecht (59) und seine Schwester Cheyenne (23), die selbst seit Kurzem zweifache Mama ist. Ihre Tochter brachte Cheyenne Ochsenknecht aber an den Rand der Verzweiflung. Verwendete Quellen: „Promi Big Brother“-Livestream/ Joyn