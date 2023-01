„Wie geschlagene Hunde“: Guildo Horn fällt knallhartes Urteil über Dieter Bohlens DSDS

Von: Jonas Erbas

Teilen

Bei DSDS schlägt Dieter Bohlen gern mal harte Töne an. Schlagerstar Guildo Horn findet das gar nicht gut: Er übt Kritik am RTL-Kultformat.

Köln – Seit Mitte Januar zeigt RTL die DSDS-Jubiläumsstaffel, für die sogar Poptitan Dieter Bohlen (68) aus seinem kurzzeitigen TV-Ruhestand zurückkehrte. In 19 von insgesamt 20 „Deutschland sucht den Superstar“-Staffeln saß der Modern-Talking-Star in der Jury und fiel nicht selten mit gnadenlos harten Kommentaren auf. Die sind für manche Zuschauer unlängst Kult – doch Schlagerstar Guildo Horn (59), der sich nun selbst als Juror versucht, kann dem nichts abgewinnen.

Ist Dieter Bohlen zu hart? – Guildo Horn rechnet mit DSDS ab

Wer bei DSDS auf den großen Wurf hofft, muss seit jeher erst an Dieter Bohlen vorbei – eine Aufgabe, die für die meisten kein schönes Ende nimmt: Der Poptitan verhalf zwar Stars wie Pietro Lombardi (30), Beatrice Egli (34) oder Alexander Klaws (39) zu erfolgreichen Karrieren, der Großteil seiner Castingshow-Schützlinge bekam allerdings höchstens einen spöttischen Seitenhieb wegen mangelnden Talents.

Guildo Horn sitzt bald zwar selbst in einer Castingshow-Jury, möchte aber nicht in die Fußstapfen von Dieter Bohlen treten: „Ich würde nie bei einem Format mitmachen, bei dem die Leute zum Teil wie geschlagene Hunde herausgeführt werden“, kritisierte der 59-Jährige die harten Kommentare des Poptitans bei DSDS indirekt (Fotomontage) © Scherf/Imago & RTL/RTL+

Dass bei „Deutschland sucht den Superstar“ ein derart rauer Wind weht, trug teilweise wohl zum Erfolg der RTL-Sendung bei. Doch es gibt nicht nur Fürsprecher: Schlagerstar und ESC-Fahrer Guildo Horn, der bei RTL 2 bald Teil der Jury von „Music Drive In“ (ab 30. Januar) sein wird, kann DSDS viel abgewinnen: „Ich würde nie bei einem Format mitmachen, bei dem die Leute zum Teil wie geschlagene Hunde herausgeführt werden. Das mag ich nicht“, so der 59-Jährige bei bild.de.

Was ist „Music Drive In“? Am 30. Januar startet bei RTL 2 die Castingshow „Music Drive In“. Neben Guildo Horn werden dort Dschungelcamp-Sieger Prince Damien (32) und „Bailando“-Ikone Loona (48) in der Jury sitzen. Beworben wird die Sendung als „Deutschlands erster Karaoke Drive In“. Die ersten Folgen laufen Montag bis Freitag um 17:05 und werden vorab auch auf RTL+ verfügbar sein.

Weil Dieter Bohlen „Leute rundmacht“ – Schlagerstar Guildo Horn ist von DSDS nicht gerade begeistert

Die markigen Sprüche von Dieter Bohlen kommen bei Guildo Horn offenbar ebenso wenig gut an: „Ich würde mich nie in eine Jury setzen, wo Leute rundgemacht werden“, erklärt der Schlagersänger und studierte Erziehungswissenschaftler. In seinen Augen kommt bei DSDS der Spaß zu kurz – die Feedbacks fielen allerdings zu persönlich aus: „Man kann ja etwas kritisieren, aber das sollte sich auf die Musik beschränken und nie den Menschen persönlich betreffen.“

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Dass seine Art offenbar auch bei manch prominenten Kollegen nicht gut ankommt, dürfte den 68-jährigen Musikproduzenten allerdings nicht stören. Erst kürzlich enthüllte NDW-Sänger Markus (63) im Dschungelcamp, DSDS-Chef Dieter Bohlen habe manche seiner Hits schlichtweg geklaut. Ob da was dran ist? Verwendete Quellen: bild.de, rtl.de