Mit Ross Antony und Andy Borg: Florian Silbereisen präsentierte weitere Schlagershow im Dezember

Florian Silbereisen präsentierte weitere Schlagershow im Dezember

Von: Elena Rothammer

Im Dezember präsentiert Florian Silbereisen mehrere Weihnachtsshows im Ersten. Im MDR läuft sogar noch eine weitere Sendung mit dem Schlagerstar.

Leipzig – Zur Weihnachtszeit läuft Florian Silbereisen (42) bekanntlich zur Hochform auf. Neben dem „Adventsfest der 100.000 Lichter“ präsentiert er auch „Alles singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023“. Jetzt dürfen sich Schlagerfans sogar auf noch eine Sendung mit dem Moderator freuen.

Florian Silbereisen blickt mit Andy Borg und Ross Antony auf das Schlager-Jahr zurück

Nachdem beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ unter anderem Nana Mouskouri (89) für ungewöhnliche Szenen sorgte, wartet auf Schlagerfans im Dezember noch ein weiteres Schmankerl: Florian Silbereisen wird auch in diesem Jahr wieder die „Schlager des Jahres“ präsentieren.

Wie der MDR in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wird Florian Silbereisen mit Andy Borg (63) und Ross Antony (49) auf die Höhepunkte, Erfolge und Pannen des Schlager-Jahres 2023 zurückblicken. Am 28. Dezember ist es so weit: Um 20.15 Uhr läuft „Die Schlager des Jahres 2023“ im MDR.

Nach Bernhard Brink: „Die Schlager des Jahres“ wird zur Clipshow

Ursprünglich wurden „Die Schlager des Jahres“ von Bernhard Brink (71) moderiert. Dieser gab das Amt allerdings 2016 an Florian Silbereisen ab. Inzwischen wurde aus der einst großen Sendung auch lediglich eine Clipshow – sehr zur Enttäuschung einiger Fans. Welche Clips es dieses Mal in das Format geschafft haben, bleibt jedoch abzuwarten.

© IMAGO/Christian Schroedter

Außerdem wird Florian Silbereisen an Weihnachten und an Neujahr wieder mit dem „Traumschiff“ in See stechen. Der Schlagerstar selbst ist großer Fan der ZDF-Reihe. Doch kürzlich machte Florian Silbereisen ein trauriges Geständnis: Er muss „Das Traumschiff“ alleine im Schlafzimmer gucken. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de; MDR