Unnötiger Quotenkrieg in der ARD: Schöneberger und Sigl konkurrieren mit Andy Borg

Von: Elena Rothammer

Am 3. Juni wird im SWR „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ausgestrahlt – parallel zeigt der ebenfalls öffentlich-rechtliche Sender MDR aber auch „Starnacht am Neusiedler See“, moderiert von Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

Rust / Mörbisch am See – Die öffentlich-rechtlichen Sender setzten auf große Musikevents und Schlager. Die ARD feiert regelmäßig Erfolge mit Andy Borg (62) und seinem „Schlager-Spaß“ auf dem SWR. Am 3. Juni kommt eine neue Ausgabe der Schlagershow – doch an diesem Tag zeigt auch der MDR ein hochkarätiges Format, durch das Barbara Schöneberger (49) und Hans Sigl (53) führen werden.

Öffentlich-rechtliches Quoten-Duell: „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ vs. „Starnacht am Neusiedler See“

Die Musik-Show „Schlager-Spaß mit Andy Borg“, die eine Weile sogar auf drei Sendern gleichzeitig lief, wird inzwischen nur mehr auf dem SWR, hin und wieder auch auf dem MDR ausgestrahlt. Am 3. Juni allerdings ist die Sendung lediglich für den SWR angekündigt. Der MDR hingegen hat ebenfalls große Pläne: „Starnacht am Neusiedler See“, moderiert von Barbara Schöneberger und Hans Sigl, soll laufen – und kämpft damit mit einem ebenfalls öffentlich-rechtlichen Sender um die Quoten.

Schlagerfans wird die Entscheidung zwischen den Sendungen äußert schwerfallen. Beide haben namhafte Gäste angekündigt. Andy Borg begrüßt unter anderem Die Amigos, Peggy March, Michael Morgen, Rudy Giovannini und Ramon Roselly. Letzter wird gleichzeitig sogar auch bei der „Starnacht am Neusiedler See“ auf dem MDR zu sehen sein. Außerdem werden bei Barbara Schöneberger und Hans Sigl auch noch Johnny Logan, Nik P., Marquess, Tony Christie, Linda Hesse und AnNa R. zu Gast sein.

Schon gewusst? Andy Borg heißt gar nicht Andy Borg Andy Borgs bürgerlicher Name ist tatsächlich Adolf Andreas Meyer. Dass es als Österreicher nach 1945 allerdings nicht gerade von Vorteil ist, Adolf zu heißen, kann man sich denken – deswegen trat er zuerst noch als Adi Meyer auf. Seit seinem großen Durchbruch mit „Adios Amor“ 1982 ist er als Andy Borg bekannt.

Am 17. Juni konkurriert Andy Borg mit Stefanie Hertel und Wolfang Lippert

Ganz ähnlich läuft es auch nur zwei Wochen später: Während am 17. Juni „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ auf dem SWR läuft, zeigt der MDR parallel die von Wolfgang Lippert (71) moderierte Sendung “Damals war’s – live“. Dieser hat in seiner Show unter anderem Stefanie Hertel (43) zu Gast. Auch hier konkurriert die ARD mit sich selbst um die Quoten und bringt Schlagerfans in einen Zwiespalt.

Am 3. Juni läuft eine neue Ausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ auf dem SWR. Parallel zeigt der MDR allerdings „Starnacht am Neusiedler See“, moderiert von Barbara Schöneberger und Hans Sigl © IMAGO / Bildagentur Monn & IMAGO / Harald Deubert

Ein weiteres Event, das sich Schlagerfans im Kalender anstreichen sollten, läuft am 1. Juli: Florian Silbereisen präsentiert erstmals das „Schlagerboom Open Air“ und verriet sogar schon erste Details zu dem Mega-Event. Verwendete Quellen: mdr.de; swrfernsehen.de