„Langweilig“: „Das perfekte Dinner“-Fans boykottieren Nachhaltigkeitswoche

Von: Diane Kofer

Teilen

Heute startet „Das perfekte Dinner“ in eine Woche im Sinne der Nachhaltigkeit. Bei vielen Fans kommt das Motto nicht gut an – sie wollen die kommenden Folgen boykottieren.

Köln – „Das perfekte Dinner“ gehört zu den erfolgreichsten Vox-Formaten – in jeder Woche treten neue Teilnehmer an, um ihren Konkurrenten einen perfekten Abend zu bescheren und die leckersten Gerichte umzusetzen. Natürlich geht es am Ende auch um den Sieg, denn jeder Kandidat hofft, die meisten Punkte zu kassieren. Diese Woche steht unter dem Motto „Nachhaltiges Kochen“ – doch das schmeckt nicht allen Zuschauern!

„Das perfekte Dinner“: Die Kandidaten geben ihre Nachhaltigkeits-Tipps weiter

Die Quoten von „Das perfekte Dinner“ gingen vor ein paar Wochen dank der „Zwischen Tüll und Tränen“-Stars durch die Decke. Diese Woche erhoffen sich die Macher mit einer weiteren Spezialwoche, wieder ordentlich Zuschauer vor die Bildschirme locken zu können. Doch es scheint ganz so, als würde der Schuss nach hinten losgehen. Die Nachhaltigkeitswoche mit vegetarischen Gerichten fällt bei vielen Fans schon an Tag eins durch. Sie wollen die Show in den kommenden Tagen nicht angucken.

„Halt, Stop“-Andreas, „Erdbeerkäse“-Nadine und Co.: Das wurde aus den Frauentausch-Teilnehmern Fotostrecke ansehen

Kandidat Alex (35) macht den Anfang und serviert unter anderem Zucchini, Kartoffeln, Erbsen und Blumenkohl. Natürlich dürfen alle Teilnehmer direkt in den ersten Minuten der Sendung auch über ihre nachhaltige Esskultur berichten. Ob vegetarische Gewohnheiten oder Fleisch vom Biohof – jeder bringt seine eigenen Prinzipien mit. Aber genau das scheint die Fans zu Hause zu stören.

Das Konzept von „Das perfekte Dinner“ Seit 2006 ist die Koch-Doku bei Vox eine feste Instanz. Von Montag bis Freitag kämpfen insgesamt fünf Hobbyköche um den Sieg. Nach jedem Abendessen werden Punkte auf einer Skala von 0 bis 10 vergeben, sodass am Ende ein glücklicher Gewinner auserkoren werden kann. Wie sich die Punkte zusammensetzen, kann jeder Kandidat selbst entscheiden – Geschmack, Atmosphäre, Getränkeauswahl und die Stimmung können in die Wertung einfließen. Was für Zuschauer und Teilnehmer gleichermaßen spannend ist: Jeder kocht in seinen eigenen vier Wänden und gibt so ziemlich private Einblicke. Zum „normalen“ Dinner gibt es regelmäßig Sonderausgaben mit prominenten Teilnehmern. „Das Promi Dinner“ läuft dann aber nicht unter der Woche, sondern sonntags zur Primetime. Quelle: Vox

„Dinner-Pause“: Zuschauer haben keine Lust auf Nachhaltigkeits-Belehrungen bei „Das perfekte Dinner“

Auf der Facebook-Seite von „Das perfekte Dinner“ schimpfen viele Zuschauer. „Das Wort Nachhaltigkeit wird Unwort des Jahres“, ärgert sich jemand und möchte nicht auch noch am TV-Abend mit dem Thema konfrontiert werden. „Ok – bin dann mal weg! Diese Woche machen wir dann halt mal Dinner-Pause!“, schreibt ein zweiter Nutzer. „Diese Woche ist leider viel zu langweilig“, findet ein Dritter. Was die Zuschauer vor allem stört, ist aber nicht die Nachhaltigkeit an sich. „Missionierend wird es auch“, meint jemand und hat keine Lust auf irgendwelche Belehrungen.

Kandidat Alex macht den Start in der „Das perfekte Dinner“-Nachhaltigkeitswoche. Ob überhaupt viele Zuschauer einschalten? Im Netz stellen einige klar: Diese Woche interessiert sie nicht. © Screenshot: Das perfekte Dinner/ Vox (Fotomontage)

Genau das möchte Kandidatin Lisa (25) aber eigentlich nicht. Die Social-Media-Redakteurin lebt und isst, wie sie es gerne mag und möchte das niemand anderem aufdrücken. „Ich bin jetzt nicht so hart gesonnen unterwegs, dass ich anderen sage: ‚Wie kannst du nur?‘“, stellt sie klar. Weil eine Kandidatin nicht selbst gekocht hat, gab es zuletzt aber schon einmal Ärger von den „Das perfekte Dinner“-Zuschauern. Verwendete Quellen: Das perfekte Dinner/ Vox, Facebook/ Das perfekte Dinner (16. Oktober 2023)