Die Bergretter: Fan-Liebling kehrt nun zurück – „Jetzt kommt wieder zusammen, was zusammen gehört“

Von: Lukas Einkammerer

Die Dreharbeiten zur neuen „Bergretter“-Staffel laufen - und es wird ein Comeback geben! © Stephanie Kulbach / ZDF

In der neuen Staffel der Kultserie „Die Bergretter“ kehrt eine beliebte Figur endlich auf die Bildschirme zurück. Fans sind aus dem Häuschen.

Ramsau – Die Dreharbeiten zur 14. Staffel der ZDF Kult-Produktion „Die Bergretter“ sind derzeit in vollem Gange. Nachdem die letzten Folgen der beliebten Familienserie zwischen November und Januar über die Bildschirme flackerten, fiebern TV-Fans bereits neuen Abenteuern des Teams rund um Markus Kofler (Sebastian Ströbel) entgegen. Zwar dürfte es bis Sendestart noch ein bisschen dauern, eine freudige Ankündigung dürfte die Wartezeit aber versüßen. Denn ein Fan-Liebling soll in den neuen Folgen sein großes Comeback feiern.

„Die Bergretter“ (ZDF): Fan-Liebling bestätigt Rückkehr bei Instagram

Wie die offizielle „Bergretter“ Instagram-Seite vor wenigen Tagen verkündete, kehrt Tobias Herbrechter endlich nach Ramsau zurück. „Jetzt kommt wieder zusammen, was zusammengehört“, heißt es unter einer Aufnahme von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel und Markus Brandl, „Welcome back Tobias“. Vor einer atemberaubenden Bergkulisse strahlen die beiden Schauspieler in die Kamera. Beim Anblick des coolen Duos bekommt man doch gleich wieder Lust auf einen Marathon der alten Folgen.

Markus Brandl verkörperte die Rolle des Tobias Herbrechter von 2009 bis 2019, hatte nach seinem Ausstieg aus der Serie jedoch noch ein paar vereinzelte Auftritte als Bergretter, zuletzt in einer Special-Folge voriges Jahr. Nun scheint der 47-Jährige wieder Teil der festen Besetzung zu sein und schlüpft für die neuen Folgen wieder in die Bergausrüstung. Welche Abenteuer ihn dieses Mal wohl erwarten?



„Die Bergretter“ (ZDF): Fans reagieren auf Rückkehr von Markus Brandl

Die Comeback-Neuigkeiten sorgen in den sozialen Medien für große Begeisterung. „Wundervoll, Tobi hat so gefehlt“, jubelt eine Zuschauerin, „Endlich ist er wieder da“, freut sich ein Instagram-Nutzer. Jedoch machen sich einige Fans auch Sorgen, dass Markus Brandls Rückkehr für einen anderen Charakter das Aus bedeuten könnte. Vor allem von Ferdinand Seebacher und Luise Bährs Figuren Simon Plattner und Katharina Strasser will man sich noch nicht verabschieden. Stattdessen wünscht man sich für Letztere ein Liebes-Comeback mit Bergwachtleiter Markus: „Wenn Markus und Katharina jetzt wieder zusammenkommen, sind alle Wünsche erfüllt“. Mal sehen, ob die beiden Verflossenen in den neuen Folgen wieder zueinander finden. Man kann es sich nur wünschen.

Ein konkretes Ausstrahlungsdatum der neuen Staffel gibt es zwar noch nicht, wenn alles nach Plan läuft, sollten die tapferen Bergretter aber noch dieses Jahr zu neuen Missionen aufbrechen. (le)

