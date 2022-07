Brendan Fraser wiegt 270 Kilo: Für neue Rolle in „The Whale“ hat der US-Schauspieler zugelegt

Teilen

Brendan Fraser legt für eine Filmrolle zu © Instagram/Brendan_Fraser & Imago

Für einen neuen Film hat sich Brendan Fraser stark verändert. In „The Whale“ spielt er einen Vater, der 300 Kilo wiegt.

Um sich für seinen neuen Film der Rolle anzupassen, hat US-Schauspieler Brendan Fraser einige Kilos zugenommen. Der Kino-Schauspieler ist durch die Filme „George – Der aus dem Dschungel kam“, „Eve und der letzte Gentleman“ und auch die „Die Mumie“-Filme international bekannt geworden. Mit seinem vollen Haar, den ausgeprägten Wangenknochen und seinem trainierten Körper stach er aus der Menge heraus. Doch nun hat sich der Schauspieler vollkommen verändert – Für eine neue Rolle.

Brendan Fraser spielt die Hauptrolle in dem neuen Kinofilm „The Whale“. Dafür hat der Schauspieler stark zugenommen und wiegt nun über 270 Kilo. In dem Film führt Darren Aronofsky Regie, der unter anderem bereits die Hits „Mother“ mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem und „Black Swan“ mit den Stars Nathalie Portman und Mila Kunis produzierte. In „The Whale“ handelt sich die Geschichte um einen Vater, der an Fettsucht leidet. Dieser hat seine Familie für einen anderen Mann verlassen und möchte sich wieder mit seiner 17-jährigen Tochter versöhnen, welche von Sadie Sink gespielt wird.

Die Rolle verlangte ihm einiges an Veränderung ab

In der Buchvorlage wiegt der Hauptdarsteller 300 Kilo. Daher hat Brendan Fraser sein Äußeres komplett verändert. Außerdem wurde während der Dreharbeiten noch zusätzlich mit Gesichtsprothesen und einem Fatsuit sein Aussehen verändert. „Unilad“ erzählte Brendan Fraser: „Es wird etwas sein, das ihr noch nie zuvor gesehen habt. Das ist sicherlich weit entfernt von allem, was ich je gemacht habe, aber […] ich weiß, dass es einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird“ Im September wird die Weltpremiere von „The Whale“ ausgestrahlt – Und zwar auf dem 79. Filmfestival in Venedig.