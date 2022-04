Die Schlager TV-Tipps zum Wochenende

Von: Lisa Klugmayer

Auch dieses Wochenende gibt es für Schlagerfans einiges spannendes im TV. (Fotomontage) © RTL/Stefan Gregorowius & SWR/Katja Hanoldt & IMAGO/STAR-MEDIA

Auch dieses Wochenende gibt es für Schlagerfans einiges spannendes im TV. Bernhard Brink und Florian Silbereisen flimmern wieder über die heimischen Fernsehgeräte. Aber auch die Fans von Giovanni Zarrella kommen auf ihre Kosten.

München - Das Wetter hat zwar beschlossen wieder in den Winter-Modus zu wechseln, dafür hat das TV-Programm wenigstes einiges zu bieten. Auch dieses Wochenende hält so einige Highlights bereit. Von Bernhard Brink mit seinen Schlagercharts und Florian Silbereisen auf Talentsuche bis hin zu Giovanni Zarrella als kriminellen Hotelmitarbeiter: Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Bernhard Brink stellt die Schlagercharts vor und Florian Silbereisen sucht beim DSDS-Recall nach Gesangstalenten

Ein weiterer Monat ist vorbei und wir wissen alle, was das heißt: Bernhard Brink geht wieder mit „Schlager des Monats“ auf Sendung. In der beliebten MDR-Sendung präsentiert der Schlagertitan nicht nur die monatlichen nationalen Schlagercharts, sondern begrüßt auch immer wieder hochkarätige Gäste. Heute (Freitag, 1. April) geben sich Semino Rossi, Vincent Gross und Mariella Milana die Ehre.

Noch einmal die Sonne Apuliens genießen, bevor es ins Kölner Studio geht © RTL / Stefan Gregorowius

Am Samstag geht es spannend weiter: In Folge 13 der neuen DSDS-Staffel suchen Schlagerstar Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad weiter nach Deutschlands großen Gesangstalenten. Der dritte Auslandsrecall steht ganz im Zeichen der Duette. In den sozialen Netzwerken hat DSDS schon einmal einen kleinen Einblick in die neue Folge gegeben. Fans können sich auch am 2. April auf „Emotionen pur“ und „Drama bei den Duetten“ freuen. Wer schafft es in die vierte Recallrunde und anschließend in die Live-Shows?

Ernsthafte Konkurrenz für Florian Silbereisen: Giovanni Zarrella bei „Verstehen Sie Spaß“

Das war‘s aber noch nicht: Florian Silbereisen bekommt am Samstag mit „Verstehen Sie Spaß“ nämlich ernstzunehmende Konkurrenz. Barbara Schöneberger feiert als neue Moderatorin Premiere und beeindruckt gleich mal mit einer starken Gästeliste. So werden nicht nur Bergdoktor Hans Sigl und Internet-Stars Lisa und Lena für gute Laune sorgen. Auch Schlagerstar Giovanni Zarrella und Ehefrau Jana Ina nehmen die Gäste eines Luxushotels als krimineller Rezeptionist und strenge Empfangsleiterin ordentlich auf die Schippe.

Wer nicht genug von unserem Lieblingsitaliener haben kann, muss nicht lange warten: Die vierte Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ flimmert schon am 9. April 2022 über die heimischen TV-Geräte. Vor kurzem teilte er erste Einblicke in seine große Samstagsabendshow und versprach Großes! Verwendete Quellen: mdr.de, RTL, swr.de