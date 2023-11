Nach Jürgen Milskis „Promi Big Brother“-Abrechnung: Jetzt spricht Zlatko

Von: Elena Rothammer

Bei „Promi Big Brother“ teilte Jürgen Milski gegen seinen Ex-Kumpel Zlatko aus. Nun meldet sich dieser selbst zu Wort.

Update vom 24. November 2023: Jürgen Milskis fiese Abrechnung bei „Promi Big Brother“ lässt Zlatko natürlich nicht einfach so auf sich sitzen. Gegenüber bild.de erklärt der Entertainer, dass er die Show zwar nicht schaue, von vielen Leuten aber gehört habe, „was der Komparse im Container so erzählt hat“.

„Der kann von mir denken, was er will. Ich hätte das niemals öffentlich über ihn gesagt – und dann auch noch vor laufenden Kameras“, wehrt sich der Kfz-Mechaniker, der 2019 selbst bei „Promi Big Brother“ dabei war. „Alles, was der von sich gibt, war genau umgekehrt. Wahrscheinlich spricht er von sich selbst. Das ist nicht nur gemein, das ist gelogen“, erklärt er und theoretisiert: „Wahrscheinlich hat er einfach keine Aufmerksamkeit mehr.“

Nach Jürgen Milskis fieser Abrechnung bei „Promi Big Brother“ meldet sich Zlatko nun selbst zu Wort. © Screenshot/Joyn/Promi Big Brother (Fotomontage)

Vor allem an Jürgen Milskis fiesen Aussagen über die Gesangskarriere der beiden scheint sich Zlatko besonders zu stören. „Ich habe niemals gesagt, dass ich der perfekte Sänger bin. Ich wurde damals dazu gedrängt. Die haben mich ins Tonstudio gebracht, kurz darauf war das Lied im Kasten. Ich dachte, das Lied sei für den Container, drei Tage später hieß es, das ist deine erste CD“, erinnert er sich, „Ich habe keine göttliche Stimme, aber das habe ich ja auch nie behauptet.“

Erstmeldung vom 22. November 2023: Köln – Im Jahr 2000 schrieben Jürgen Milski (59) und Zlatko Trpkovski (47) TV-Geschichte: Während ihres dreimonatigen Aufenthalts in der allerersten „Big Brother“-Staffel gingen sie durch dick und dünn und gewannen die Sympathien der Zuschauer. Das Ganze wurde auch nach der TV-Show ausgeschlachtet. Mit ihrem Song „Großer Bruder“ landeten sie einen Nummer-1-Hit. Von der Freundschaft ist inzwischen aber nichts mehr übrig. Seit über 20 Jahren herrscht Funkstille. Bei „Promi Big Brother“ schoss Milski sogar hart gegen seinen einstigen Kumpel.

Jürgen Milski teilt bei „Promi Big Brother“ gegen Zlatko aus: Erfolg ist ihm „zu Kopf gestiegen“

2019 zog Zlatko bereits ins „Promi Big Brother“-Haus. Dort nahm der Realitystar kein Blatt vor den Mund und zog heftig über Jürgen Milski her. Damals behauptete er, Milski habe sich nach der Zeit im TV-Container verändert und die Freundschaft sei fake gewesen. Jetzt ist der Partysänger selbst bei „Promi Big Brother“ und rechnet dort ebenfalls ab.

Im „Promi Big Brother“-Livestream ist zu sehen, wie Milski von Dominik Stuckmann (31) auf sein Verhältnis zu Zlatko angesprochen wird. Diese Gelegenheit nutzt der 59-Jährige und rechnet gnadenlos mit seinem einstigen Weggefährten ab. „Wir waren ja dann in allen großen Fernsehsendungen. Zlatko war sehr überheblich und hat dann Menschen von oben herab behandelt. Dem ist das zu Kopf gestiegen. Im Haus hat das alles funktioniert, aber draußen nicht mehr“, wettert er.

Ihm zufolge habe sich Zlatko damals maßlos selbst überschätzt. „Der dachte, er wäre der größte Sänger. Ich habe ihm gesagt, wir hätten das Lied furzen können, weil es nicht um die Stimme geht. Aber er ist zum Grand Prix und wurde dann total ausgebuht.“ Für Jürgen Milski, der mit seinem Macho-Gehabe selbst gerne mal für Schlagzeilen sorgt, sei diese Art und Weise keine Option gewesen: „So bin ich nicht. Wir waren völlig verschiedene Charaktere eigentlich.“

Reunion mit Zlatko für die Ballermann-Karriere: Jürgen Milski macht bei „Promi Big Brother“ klare Ansage

Ein gemeinsamer Auftritt der beiden würde bei den „Big Brother“-Fans allerdings bestimmt einschlagen und könnte die Karriere mächtig ankurbeln. Als Dominik Stuckmann sich danach erkundigt, schließt Milski diese Option aber endgültig aus und schleudert ihm ein vehementes „Nein“ entgegen.

In der ersten „Big Brother“-Staffel wurden Jürgen Milski und Zlatko zu Stars – mitunter wegen ihrer dort entstandenen Freundschaft. Inzwischen sind sie jedoch verfeindet. Bei „Promi Big Brother“ wettert Milski gegen seinen Ex-Kumpel. © SAT.1 & IMAGO / Scherf

Auch zu Zlatkos „Promi Big Brother“-Teilnahme 2019 hat Milski eine klare Meinung: „Er ist rausgeflogen, weil die Leute ihn scheiße fanden. Er hat sich komisch benommen.“ Zlatko landete damals auf dem vorletzten Platz. Sein Ex-Kumpel hofft nun natürlich auf ein besseres Ergebnis. Schon direkt beim Einzug in den „Promi Big Brother“-Container brach Jürgen Milski in Tränen aus. Verwendete Quellen: Joyn / „Promi Big Brother“