„Das ist Nachtreten“: Andreas Ellermann schimpft über Patricia Blancos „Promi Big Brother“-Ansage

Von: Diane Kofer

Patricia Blanco hat bei „Promi Big Brother“ die Beziehung mit Ex Andreas Ellermann scharf kritisiert. Gegenüber IPPEN.MEDIA wehrt er sich gegen ihre Aussagen.

Köln/ Hamburg – Die neue „Promi Big Brother“-Staffel ist seit 20. November 2023 auf Sendung, aber nicht nur Iris (56) und Peter (56) Klein sorgen mit ihrem Wiedersehen mitten im Rosenkrieg für Spannung. Auch Patricia Blanco (52) hat schon pikante Details ausgepackt. Mit ihren Aussagen stimmt ihr Ex aber gar nicht überein.

Bei „Promi Big Brother”: Patricia Blanco verurteilt „Hausfrauen-Dasein” in Ellermann-Beziehung

Schon kurz nach dem Einzug der Stars in die diesjährige „Promi Big Brother“-Container-Landschaft wurde es ziemlich emotional. Nicht nur Yeliz Koc (30) rechnete mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31) ab – auch Patricia Blanco jammerte über die finanzielle Abhängigkeit, in die sie sich während der Beziehung mit Millionär Andreas Ellermann (58) begeben habe. „Es hatte was von einem Hausfrauen-Dasein“, stellte sie, den Tränen nahe, klar. Sie habe sich „verloren“ und „aufgegeben“.

Auch über das Ende der Beziehung sei sie geschockt gewesen – denn schnell seien böse Informationen in Umlauf gekommen. „Ich habe noch bei ihm im Haus gelebt, er ist dann in ein Hotel gezogen, wo er immer noch lebt. Und dann fingen diese komischen Geschichten an, dass ich da nicht ausziehen möchte. Und ich hab halt noch gedacht, dass man das noch kitten kann. Ich dachte, man kann an der Geschichte noch arbeiten“, schildert sie. Doch wie steht ihr Ex Andreas Ellermann zu diesen Aussagen?

Das Erfolgsrezept „Big Brother“ Wie auch viele andere Realityshows stammt „Big Brother“ aus den Niederlanden. Dort läuft das Format, das die bis dahin noch unbekannten Teilnehmer in einer geschlossenen Gemeinschaft gegeneinander antreten lässt, seit 1999. Inzwischen finden sich in aller Welt Ableger, wie etwa das äußerst erfolgreiche „Celebrity Big Brother“, das für „Promi Big Brother“ als Vorlage diente. Der Name der Sendung basiert auf dem Konzept des „großen Bruders“ aus dem dystopischen Roman „1984“ des britischen Schriftstellers George Orwell – ein düsteres Omen für alle Mutigen, die sich in den Container wagen.

So reagiert Andreas Ellermann auf Patricia Blancos „Promi Big Brother“-Behauptungen

Der Hamburger Radiomoderator sieht alles komplett anders. „Das sogenannte Hausfrauen-Dasein, was sie in der Sendung erwähnt hat, das kann ich nicht bestätigen“, stellt er gegenüber IPPEN.MEDIA klar. Patricia habe ihn keineswegs bekochen und betüdeln müssen – ganz im Gegenteil. „In vier Jahren haben wir 19 Reisen angetreten – Malediven, Katar, die ganze Welt mit der MS Europa. Das war schon Jetset, was sich kein normaler Mensch gönnen kann“, hält er fest. Die Ansage von Roberto Blancos (86) Tochter findet er deswegen nicht okay.

Andreas Ellermann und Patrica Blanco bei einer ihrer Reisen. © privat

„Das ist ein Nachtreten. Da wird gesprochen von irgendwelchen Geschichten, die sind schon längst überholt, die werden noch mal hervorgeholt“, ärgert sich Ellermann. Das frühere Paar habe sich verliebt und verlobt, dann aber einfach gemerkt, dass es nicht für die Zukunft reicht. „Zuletzt bin ich auch nur noch mit ihr zusammen gewesen, weil ich es ihrer Mutter nicht antun wollte. Aber man kann darauf natürlich nicht bauen ein Leben lang“, meint er weiter. Die Mutter schätze er noch immer sehr.

Dass sich Patricia über die Wohnsituation und das Verhalten nach dem Beziehungs-Aus beschwert, findet der Unternehmer ebenfalls verwerflich. „Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wir hatten eine schöne Zeit. Ich habe sie versorgt bis Jahresende. Sie sagt in der Sendung, sie wäre aus dem Haus geschmissen worden nach fünf Monaten. Ja, das ist richtig. Aber das ist doch großzügig, jemanden noch fünf Monate dort leben zu lassen“, so der 58-Jährige. Er habe ihr zudem eine neue Bleibe besorgt und die Miete für mehrere Monate im Voraus bezahlt.

Andreas Ellermann und Patricia Blanco waren vier Jahre lang scheinbar glücklich. Heute sagt Patricia, sie habe ein Hausfrauen-Leben geführt. Ihr Ex widerspricht. © Imago/ Eibner, Screenshot: „Promi Big Brother“/ Sat.1

Auch der Moderator hätte in den Container einziehen können. Mit seiner Ex bei „Promi Big Brother“ wollte Andreas Ellermann aber nicht sein – und sagte die Teilnahme ab. Verwendete Quellen: „Promi Big Brother“/ Sat.1 (Folge vom 20. November 2023), IPPEN.MEDIA-Interview vom 21. November 2023