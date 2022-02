„Alles anlassen, nicht ausziehen“: Burlesque-Tänzerin bringt Florian Silbereisen in Verlegenheit

Von: Jonas Erbas

Teilen

Da staunte Florian Silbereisen nicht schlecht: Zum DSDS-Casting erschien eine echte Burlesque-Tänzerin, die dem Juror ordentlich einheizte (Fotomontage) © RTL/Stefan Gregorowius & Screenshot/RTL/Deutschland sucht den Superstar

Burlesque-Tänzerin Lauren möchte dank „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) den Broadway erobern, musste dafür aber erst einmal an der Jury um Florian Silbereisen vorbei. Der zeigte sich begeistert von der 30-jährigen US-Amerikanerin – und wurde von der Kandidatin prompt in Verlegenheit gebracht.

Burghausen - Bei „Deutschland sucht den Superstar“ muss die Jury um Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) während der Castings allerlei kuriose Kandidaten bewerten, bevor sich das Trio in den Liveshows den tatsächlichen Talenten zuwenden kann. Im bayerischen Burghausen wollte auch Nachwuchsmusikerin Lauren (30), die unter ihrem Bühnennamen Dotti Moscati als Burlesque-Tänzerin auftritt, den Schlagerstar überzeugen. Der wusste anfangs gar nicht so recht, wie ihm geschah, wie tz.de berichtet.

Florian Silbereisen staunt nicht schlecht – Burlesque-Tänzerin Lauren will DSDS-Jury einheizen

Eigentlich stammt Lauren Miller aus der US-Metropole Chicago, lebt jedoch seit sechs Jahren in Berlin und sorgt dort regelmäßig mit heißen Burlesque-Einlagen für beste Stimmung. Die gelernte Erzieherin träumt vom Broadway, denn sie liebt es, „Musical- und Theaterlieder zu singen“, wie sie vor dem DSDS-Casting verrät. Dort staunt die Jury nicht schlecht, als sie von der sinnlichen Betätigung der 30-Jährigen erfahren.

„Das ist doch so mit... wo man diese... so bisschen zuklebt“, frischte Florian Silbereisen zaghaft sein Burlesque-Wissen auf, während er mit den Händen abgeklebte Brustwarzen andeutete. „Kannst du mal bisschen was zeigen?“, erkundigte sich Toby Gad schelmisch grinsend. Doch bevor Lauren alias Dotti Moscati auch nur halbwegs auf die Forderung reagieren konnte, schritt der 40-jährige Schlagerstar peinlich berührt ein: „Nein, nein, alles anlassen, nicht ausziehen! Dann lieber singen für uns.“

Florian Silbereisens DSDS-Jury kennt kein Erbarmen – Burlesque-Tänzerin Lauren muss gehen

Das tat die DSDS-Kandidatin dann auch – leider mit wenig Erfolg: Hörbar schief performte sie Elton Johns (74) Jahrhundert-Hit „Rocket Man“. Auf Florian Silbereisens Nachfrage, wie ihre Performance ihr „denn selber so gefallen“ habe, nickte die 30-Jährige nur eifrig und schüchtern lächelnd. „Oh Gott, du bist süß“, entfuhr es da auch dem Schlagerstar, doch er und seine Jury-Kollegen konnten für die sympathische Tänzerin keine Ausnahme machen: Für sie war bereits während der Castings Schluss.

Auch eine andere DSDS-Kandidatin erregte am Samstagabend Florian Silbereisens Aufmerksamkeit – und das ausgerechnet wegen eines Totenkopf-Tattoos, das ihn an Helene Fischer (37) erinnere, wie er selbst gestand.