Bushido-Sensation im „Sommerhaus“? Verhandlungen könnten vor allem an zwei Dingen scheitern

Von: Diane Kofer, Jonas Erbas

Teilen

Rapper Bushido hat sich als „Sommerhaus der Stars“-Fan geoutet und möchte unbedingt mitmachen. Angeblich laufen Verhandlungen mit RTL – doch seine Frau Anna-Maria Ferchichi scheint wenig begeistert.

Update vom 28. Oktober 2023: Bocholt – Das „Sommerhaus der Stars“ 2023 ist noch immer in vollem Gang – doch schon jetzt gibt es Spekulationen um den Cast der kommenden Staffel. Rapper Bushido (45) ist Riesen-Fan der Trash-Show und könnte sich selbst vorstellen, daran teilzunehmen. Laut Bild-Informationen ist der Sender RTL bereits voll auf den Zug aufgesprungen und soll mit dem Musiker und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (41) verhandeln. Die angeblich hohe Gagenforderung ist aber offenbar nicht das einzige Problem, an dem das „Sommerhaus“-Abenteuer scheitern könnte.

3 Wohnzimmer, Pool und Luxus: Bushido und Anna-Maria zeigen neue Dubai-Villa Fotostrecke ansehen

Wie die Bild weiter berichtet, soll Anna-Maria nicht gerade begeistert von den Bedingungen im „Sommerhaus der Stars“ sein. Bushidos Partnerin soll sich aktuell noch quer stellen. Kein Wunder, immerhin könnte sie die Reality-TV-Show vor einige Herausforderungen stellen. Schlechte Schlafbedingung, mangelnde Hygiene, Druck durch die stetige Kamerabeobachtung und das Zusammentreffen schwieriger Charaktere sind nur ein paar Beispiele für Situationen, die im „Sommerhaus“ Konfliktpotenzial bieten.

In „Unzensiert – Bushidos Wahrheit“ haben Bushido und Anna-Maria Ferchichi schon jede Menge gemeinsame TV-Erfahrung sammeln dürfen. Aber werden sie auch ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen? Die Verhandlungen drohen angeblich, an Bushidos Frau zu scheitern. © picture alliance/dpa/Amazon Prime Video (Fotomontage)

Während Bushido behauptet, in der Bocholter Promi-Villa nur einen stillen Beobachter spielen zu wollen und in jeglichen Streitsituationen ruhig zu bleiben, scheint seine Frau nicht daran zu glauben. „Sie glaubt, wir würden sicher direkt rausfliegen, weil ich so ein Menschenhasser bin und sie dann gut mit allen Leuten für mich reden müsste“, schilderte der Rapper bereits. Der „Sommerhaus der Stars“-Aufenthalt funktioniert jedoch nur als Paar – ob Bushido und Anna-Maria wirklich durchziehen, bleibt abzuwarten.

RTL hält sich gegenüber Bild bedeckt. „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen, müssen aber zugeben: Das hat seinen Reiz“, lautet das Statement zu den Gerüchten um Vertragsverhandlungen mit Bushido und seiner Partnerin.

Erstmeldung vom 24. Oktober 2023: Bocholt – Für prominente Paare, die vor ganz Deutschland ihr Durchhaltevermögen beweisen möchten, bietet das „Sommerhaus der Stars“ eine tolle Chance – allerdings auch etliche Tücken: Denn nach der RTL-Show ging schon so manche Beziehung – in Einzelfällen sogar Karrieren – in die Brüche. Einen kann das alles nicht erschrecken: Deutschrap-Liebling Bushido (45).

Bushido liebt „Das Sommerhaus der Stars“ – und würde am liebsten selbst einziehen

Denn der Superstar ist ein echter Trash-TV-Fan, wie er in einem YouTube-Interview mit dem Radiosender Kiss FM jüngst enthüllt: „Ihr seht hier gerade vor euch den allergrößten ‚Sommerhaus der Stars‘-Fan sitzen“, schwärmt Bushido von der Promi-WG.

Offenbar kann sich der Rapper durchaus vorstellen, an der Seite von Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (41) auch einmal selbst an dem Paar-Format teilzunehmen: „Ich schwöre auf meine Mutter, ich will da unbedingt rein!“, offenbart der 45-Jährige, der dem „Sommerhaus der Stars“ seit Staffel 1 treu ist.

Auch den handfesten Streit zwischen Gigi (24) und Can (27) hat der Chartstürmer (zehn Nummer-eins-Alben in Deutschland) genaustens mitverfolgt. Er selbst sei „ein sehr reflektierter Mensch“ – in Konflikte würde er sich in Bocholt deshalb nicht verwickeln lassen: „Ich würde mich immer neben diese Leute setzen und gar nichts sagen. Ich würde die nur angucken.“

Bushido und Anna-Maria im „Sommerhaus der Stars“? Sie rechnen sich keine guten Chancen aus

Dass es im „Sommerhaus der Stars“ lediglich Gemeinschafts-Klos gibt, scheint für Bushido das größte Problem zu sein: „Das wäre mir etwas unangenehm, ich kann mir mit fremden Menschen keine Toilette teilen.“ Gute Chancen aufs Weiterkommen habe der Rapper allerdings nicht – denkt zumindest Ehefrau Anna-Maria: „Sie glaubt, wir würden safe direkt rausfliegen, weil ich so ein Menschenhasser bin und sie dann gut mit allen Leuten für mich reden müsste.“

Bushido ist vom „Sommerhaus der Stars“ derart begeistert, dass er am liebsten selbst teilnehmen würde © Revierfoto/Imago & RTL/RTL+

Er wiederum ist sich sicher, dass der Sieg an seiner Liebsten scheitern würde: „Ich sagte zu ihr: Wir werden rausfliegen, weil du so impulsiv bist und da auf die Kacke haust!“ Damit befänden sich die beiden in der Realityshow allerdings in bester Gesellschaft: Zuletzt krachte es im „Sommerhaus“ auch bei Pia Tillmann (35) gewaltig – weil die einst aus einem lächerlichen Grund von ihrem Ex betrogen wurde. Verwendete Quellen: „BUSHIDO exklusiv bei KISSFM über Capital Bra, Bonez MC, seine Tour und das Sommerhaus der Stars“ (KISSFM; YouTube)