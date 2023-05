Bye, bye, Luxus-WG: GNTM-Kandidatinnen ziehen in Motel

Die GNTM-Kandidatinnen müssen umziehen. Statt in einer Villa zu wohnen, ziehen sie nun in ein bescheidenes Motel.

Die GNTM-Mädels müssen umziehen – und sind alles andere als begeistert. Nach einigen harten Wochen mit Fotoshootings, Catwalks und nervenaufreibenden Entscheidungsrunden ist es nun so weit: Nur noch die Top 10 der „Germany’s Next Topmodel“-Teilnehmerinnen sind übrig. In der letzten Folge musste Nina Kablitz ihren Traum aufgeben und wurde heimgeschickt. Nun kämpfen die letzten zehn um den begehrten Titel.

Die angehenden Models haben bereits einiges mitgemacht. So wurden sie umgestylt, mussten in Mega-High-Heels über unwegsames Gelände und noch einiges mehr. Doch nun steht vor der nächsten Challenge ein gewaltiger Umbruch für die Mädels an. Denn sie müssen umziehen. Bisher wohnten die Kandidatinnen in einer Model-Villa. Nun geht es weg von dem Luxus-Leben in ein bescheidenes Motel. Eine große Veränderung für die Kandidatinnen.

Die Meinungen der GNTM-Kandidatinnen sind gespalten

Insbesondere Vivien Blotzki findet den Umzug schrecklich: „Motels kennt man ja sonst nur aus Horrorfilmen. Einfach die Vorstellung, da so übernachten zu müssen, man weiß ja auch immer nicht so, ob das jetzt so sauber ist.“ Doch nicht alle Models sehen das so. Unter anderem ist Mirella Janev sehr zufrieden mit dem Umzug: „Ich habe mich hier total wohlgefühlt. Viel wohler als in der Villa.“ Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kandidatinnen in den nächsten Folgen machen.