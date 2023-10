„Wahrnehmungsgestört“ bis „Gewinner der Herzen“: „Sommerhaus“-Rauswurf von Walentina und Can spaltet die Fans

Von: Diane Kofer

Teilen

Walentina Doronina und Can Kaplan wurden von der Produktion aus dem „Sommerhaus der Stars“ gekickt. Der Rauswurf führt zu hitzigen Debatten im Netz – die Meinungen der Fans gehen auseinander.

Bocholt – Dass sich die Reihen im „Sommerhaus der Stars“ von Folge zu Folge lichten, entspricht dem Konzept des Formats. Doch normalerweise werden die Promipaare durch die Nominierungen ihrer Konkurrenten eliminiert. Walentina Doronina (23) und Can Kaplan (27) mussten die Villa hingegen auf Anweisung der Produktion verlassen. Der Grund: Sie waren nicht nur an einem Gewaltdrama beteiligt, sondern haben auch psychischen Druck ausgeübt. Doch was halten die Fans von dem Rauswurf?

Walentina und Can fliegen aus dem „Sommerhaus der Stars“: Die Fans diskutieren die Entscheidung

Am Dienstagabend (24. Oktober 2023) flimmerte die Prügel-Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ über die TV-Bildschirme. Darin kommt es zwischen Can Kaplan und Gigi Birofio (24) zu einem Streit, der mit einem festen Fausthieb von Gigi endet. Auch Walentina bekommt versehentlich einen Schlag ab und flippt aus. Die Produktion muss eingreifen und die Streithähne allesamt der Villa verweisen. Während der Fall Gigi nach seinem Gewaltausbruch eindeutig ist, führt der Rauswurf von Walentina und Can zu Diskussionen.

Böser „Sommerhaus“-Fluch? Diese Paare trennten sich nach der Show Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

Unter einem Beitrag auf der Instagram-Seite von „Das Sommerhaus der Stars“ nutzen die meisten Fans die Gelegenheit, um über Walentina und ihren Freund zu schimpfen. „Ich wäre für ein generelles TV-Verbot für Walentina. So etwas gehört definitiv nicht ins Fernsehen“, stellt jemand klar. „Dieses Verhalten ist einfach nur beschämend und sollte keine weitere Plattform und Aufmerksamkeit bekommen“, findet ein anderer Fan. Auch „wahrnehmungsgestört“, „toxisch“ und „beschämend“ liest man in den Kommentaren. Allerdings gibt es auch Stimmen, die das Duo in Schutz nehmen – es sogar als „Gewinner der Herzen“ betiteln.

Geheimer Raum im Sommerhaus Bei „Das Sommerhaus der Stars“ gibt es einen Raum, den niemand kennt. Die Unterkunft kann aber auch privat gemietet werden – deswegen sind nun „Sommerhaus“-Bilder aufgetaucht, die vor der RTL-Kamera nie gezeigt werden.

Trotz „Sommerhaus der Stars“-Hetze: Darum stehen Zuschauer noch hinter Walentina und Can

Einige Fans wollen Gewalt und psychischen Terror zwar nicht verharmlosen, finden aber: Ohne Walentina und Can verliert die Sendung ordentlich an Unterhaltungswert. Für einige Zuschauer ist nach dem Rauswurf der beiden klar: Es könnte ziemlich harmonisch und damit womöglich langweilig werden. „Also ich sehe Walentina Doronina gerne“, hält ein User fest. „Ob ihr sie mögt oder nicht: Sie ist mit Grund, warum wir das alle gucken“, fasst ein anderer Zuschauer zusammen. Immerhin sei das TV-Publikum bei „Das Sommerhaus der Stars“ vor allem eins: „sensationsgeil“.

Trotz einiger positiver Aussagen über Walentina Doronina ist die Tendenz der meisten Zuschauer eindeutig: Der Rauswurf war nach den Eskalationen der vergangenen Wochen mehr als gerechtfertigt. Trotzdem bekommt die ehemalige „Ex on the Beach“-Teilnehmerin auch prominente Unterstützung. „Goodbye Deutschland“-Star Lisha (37) findet die „Sommerhaus“-Hetze gegen Walentina Doronina „zum Kotzen“ und „ekelhaft“. Verwendete Quellen: Instagram/dassommerhausderstars