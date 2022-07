Carina Spack offenbart beim „Promi-Büßen“: Ihre Mutter schämte sich für sie

Von: Claire Weiss

Bei „Das große Promi-Büßen“ wird Carina Spack mit Szenen aus ihrer Vergangenheit konfrontiert. Konkret geht es dabei um das Mobbing, das sie bei „Promis unter Palmen“ an Claudia Obert begangen hat. Für ihr Verhalten schämt sich die Reality-TV-Darstellerin heute.

Elf Promis sollen bei „Das große Promi-Büßen“ für ihre Sünden gerade stehen. Olivia Jones gibt den Kandidaten die Chance, sich ihren öffentlichen Fehltritten zu stellen. Dafür konfrontiert sie die Promis direkt mit ihren größten Fauxpas und redet ihnen ins Gewissen.

Carina Spack soll für „Promis unter Palmen“ Buße tun

In Folge drei ist Carina Spack (26) an der Reihe. In der Runde der Schande schaut sie sich gemeinsam mit Olivia Jones Szenen aus „Promis unter Palmen“ an, bei denen der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin ganz schnell das Lächeln vergeht. Immer wieder terrorisiert sie Claudia Obert (60), wirft ihr am Ende sogar an den Kopf: „Weißt du, was wir haben und du nicht: Jemand, der sich freut, wenn du nach Hause kommst“. Die 60-Jährige bricht daraufhin in Tränen aus.

„Ich wusste nicht, dass Claudia einen unerfüllten Kinderwunsch hatte und sie das deshalb so getroffen hat“, gesteht Carina Spack bei „Das große Promi-Büßen“. Mittlerweile bereut sie ihr Verhalten: „Claudia war mein Ventil und das war nicht fair. Als ich das gesehen habe, habe ich mich sehr vor mir erschrocken von dem eigenen Verhalten.“

Nach „Promis unter Palmen“: Carina Spack wird selbst zum Mobbing-Opfer

Nach „Promis unter Palmen“ wurde Carina Spack selbst zum Mobbing-Opfer, bekam sogar Polizeischutz. Schlimmer als jeder Shitstorm sei allerdings die Reaktion ihrer Mutter gewesen. Unter Tränen offenbart sie: „Meine eigene Mama meinte ‚Ich hab dich da nicht wieder erkannt und ich hab mich für dich geschämt‘“. Das habe Carina Spack das Herz gebrochen.

Nicht nur Carina Spack muss für das Mobbing an Claudia Obert geradestehen. Auch Matthias Mangiapane gesteht bei „Das große Promi-Büßen“: „Ich habe Mist gebaut“. Verwendete Quellen: ProSieben/Das große Promi-Büßen, TVMovie.de