Carmen Geiss postet Urlaubsfotos – und erntet fiese Kommentare

Aus dem Urlaub hat Carmen Geiss schöne Bade-Fotos von sich im Bikini gepostet. Lesen Sie hier, wie fies mancher in den Instagram-Kommentaren darüber lästert:

In ihrer Doku-Soap „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTLZWEI lässt die Jetset-Familie ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Doch auch auf Instagram ist die Familie aktiv. So posten vor allem die Töchter Davina und Shania oftmals Fotos aus ihrem Luxus-Leben und heimsen dafür jede Menge Komplimente ein. Für ihre Bikini-Fotos aus dem Malediven-Urlaub bekommt auch Carmen viel positives Feedback.

Aktuell kriegen die Fans immer montags ab 20:15 Uhr zwei neue Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTLZWEI zu sehen. Wer nicht bis zur Ausstrahlung im Free TV abwarten will, um zu erfahren, was sonst noch in der neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ passiert, kann die Sendung vor Ausstrahlung bereits einige Tage zuvor auf RTL+ streamen. (resa)