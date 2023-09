Die Geissens: So cool ist Opa Reinhold Geiss!

Von: Sahar Kazemi-Saffari

Die Geissens - eine schrecklich glamouröse und vor allem lässige Familie. Kein Wunder, denn Opa Reinhold ist die Coolness in Person. Was der 80-Jährige heute macht, erfahren Sie hier.

Die Geissens haben es schon in den Neunzigern mit ihrem Label „Uncle Sam“ zu Erfolg gebracht. Seitdem ihre RTLZWEI Sendung „Die Geissens — eine schrecklich glamouröse Familie“ 2011 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, kennt ganz Deutschland die verrückte Familie. Am Anfang waren dabei auch immer wieder Roberts Eltern Margret und Reinhold Geiss zu sehen. Was Opa Reinhold heutzutage tut, weiß MANNHEIM24.

Das gute Verhältnis zwischen Carmen Geiss und ihren Schwiegereltern zerbrach 2013 wegen eines großen Streits. Um „Geld und Neid“ ging es dabei laut Focus online. Mittlerweile hängt der Haussegen allerdings wieder gerade. Wie schön das Wiedersehen zwischen Carmen Geiss und ihren Schwiegereltern war, können Sie hier nachlesen. Im Fernsehen sind die Geiss-Großeltern bis jetzt trotzdem nicht wieder zu sehen. (sks)