„Let‘s Dance“-Fluch schlägt wieder zu: Jetzt fehlt Caroline Bosbach wegen Corona

Für Caroline Bosbach hat es sich vorerst ausgetanzt © RTL / Stefan Gregorowius

Lastet ein Corona-Fluch auf der diesjährigen „Let‛s Dance“-Staffel? Pünktlich zur dritten Show ist Caroline Bosbach erkrankt und kann nicht auftreten.

Köln – Es scheint fast so, als wolle das Coronavirus die diesjährige „Let‛s Dance“-Staffel boykottieren. Erst erkrankte Hardy Krüger jr. (53) und musste infolgedessen seine Teilnahme an der Tanzsendung aufgeben. Dann steckten sich die Profi-Tänzer Andrzej Cibis (34) und Malika Dzumaev (31) an und fielen zeitweise aus. Pünktlich zu Folge drei hat sich nun Caroline Bosbach (32) angesteckt. Die Nachwuchspolitikerin muss deshalb zunächst eine Runde aussetzen.

Bisher sieht es so aus, als könne Bosbach nach ihrer Genesung wieder zur Gruppe stoßen, allerdings ist es auch möglich, dass sie ihre Teilnahme ebenso wie Krüger ganz abblasen muss. Ein großer Nachteil ist sicherlich, dass die Moderatorin in Quarantäne nicht trainieren kann. Damit fehlt ihr möglicherweise die Vorbereitung für ihren Wiedereinstieg. Bosbachs Tanzpartner Valentin Lusin (35) hat sich Berichten zufolge nicht infiziert.

Muss RTL aufgrund der vielen Corona-Fälle die aktuelle „Let‛s Dance“-Staffel abblasen?

Und Caroline Bosbach ist nicht die einzige Kandidatin, die an diesem Freitag nicht das Parkett betreten kann. Auch Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (49) ist positiv auf COVID-19 getestet worden. So langsam wird Corona also zu einem ernsten Problem für das Produktionsteam bei „Let‛s Dance“. Fallen Kandidaten aus muss entweder Ersatz gefunden oder die Show umgestellt werden, um die fehlende Zeit vor der Kamera zu kompensieren. Außerdem stellt sich die Frage nach der gerechten Punktevergabe, sollten erkrankte Kandidaten ohne Tanzeinlage in die nächste Runde einziehen.

RTL will die diesjährige Ausgabe der Sendung trotzdem durchziehen. Auf Nachfrage von „spot on news“ erklären die Verantwortlichen: „Unsere Produktion findet unter 2G+ Regelung statt und Freitag geht es weiter.“ Am 11. März muss „Let‛s Dance“ also mindestens ohne die Promi-Kandidatinnen Caroline Bosbach und Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg auskommen.