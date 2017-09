Castingshow „MasterChef“ startet neue Staffel mit Nelson Müller

Die zweite Staffel von „MasterChef“ hat 24 Folgen mit jeweils 50 Minuten und startet am Montag nach der Bundestagswahl mit Neuzugang Nelson Müller in der Jury.

München - Nelson Müller guckt nun auch bei Sky in die Töpfe. Der Sternekoch ist der Neuzugang in der Jury der Koch-Castingshow „MasterChef“, deren zweite Staffel am Montag nach der Bundestagswahl (20.15 Uhr) auf Sky 1 startet. Der zu Sky Deutschland gehörende Entertainmentkanal ist selbst noch nicht alt: Zum Auftakt im vergangenen November war gleich „MasterChef“ zu sehen, damals mit Fernsehkoch Ralf Zacherl in der Jury, assistiert von Köchin Sybille Schönberger und Sommelier Justin Leone. Alle drei sind nun nach Angaben von Sky Deutschland wieder dabei.

Die zweite Staffel von „MasterChef“ hat 24 Folgen mit jeweils 50 Minuten. In der ersten Runde müssen 40 Hobbyköche die Jury von sich zu überzeugen versuchen - die besten 24 Kandidaten kommen in die „MasterClass“. Dort müssen sie sich immer neuen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. Nach Ralf Zacherls Urteil ist das Niveau diesmal „bärenstark“ - und die Konkurrenz groß. Entsprechend bedeute die Teilnahme an der Sendung „Tränen, Schweiß, Frustration, aber eben auch ekstatische Freude“. Dem Gewinner winken am Schluss ein eigenes Kochbuch und 100.000 Euro.

+ Nelson Müller. © dpa „MasterChef“ ist nach Sky-Angaben die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow. Sie ist in 58 Ländern zu sehen und gilt in Australien sogar als erfolgreichste TV-Sendung bisher. Bereits vor dem Finale der ersten Staffel Ende Januar hatte Sky Deutschland angekündigt, der ursprünglich aus den USA stammenden Kochshow einen zweiten Durchgang zu gönnen.

Auch Nelson Müller ist im TV auf Erfolgskurs: ZDFneo startet am 23. Oktober seine neue Quizshow „Kennste den?“. Kochen steht bei der neuen Rateshow allerdings nicht im Vordergrund.

dpa