Unfassbar: Cathy Hummels als Schauspielerin bei „X-Factor“ auf RTL2

Von: Jonas Erbas

Zwischen 1997 und 2002 lud „X-Factor: Das Unfassbare“ ein Millionenpublikum zum Mitraten und -gruseln ein. In Deutschland wurde die Mystery-Reihe mit Moderator Jonathan Frakes zum Kulthit. 2021 wirkte in einer deutschsprachigen Neuauflage sogar Cathy Hummels mit.

München – Cathy Hummels (34) gilt als Frau der Tat: Die Influencerin setzt sich selbst immer wieder neue Grenzen und ist sich nicht zu schade, Neues auszuprobieren. So ergatterte sie etwa im RTL2-Format „Kampf der Realitystars“ den Posten als Moderatorin und durfte sich 2021 auf dem Sender zudem als Schauspielerin versuchen. 2021 war sie bei „X-Factor: Das Unfassbare kehrt zurück“, einer deutschen Neuauflage der nahezu gleichnamigen US-Kultreihe, zu sehen.

RTL2 versuchte sich an eigener „X-Factor“-Neuauflage – auch Cathy Hummels war an Bord

„X-Factor: Das Unfassbare“ lehrte um die Jahrtausendwende eine ganze Generation das Gruseln. In fünf Kurzgeschichten, die teils fiktiv waren, teils auf wahren Begebenheiten beruhten, ging es regelmäßig um Geister, Vampire, Schutzengel und allerlei anderer übernatürlicher Phänomene. Zum Schluss jeder Episode klärte dann Moderator Jonathan Frakes (70) den Zuschauer darüber auf, welche Geschichten der Realität entstammen und welche lediglich von den Drehbuchautoren der Show erdacht wurden.

In einer deutschsprachigen Neuauflage der Kultserie „X-Factor“ versuchte sich Cathy Hummels als Schauspielerin. In der Episode „Glückszahlen“ verkörpert sie die Inhaberin eines Lottogeschäfts (Fotomontage) © Screenshot/RTLZWEI/RTL+/X-Factor – Das Unfassbare kehrt zurück & RTLZWEI/rtl2.de

2002 war allerdings Schluss – zumindest vorerst: Denn bevor RTL2 für 2022 die Originalserie neu auflegte, produzierte man einen eigenen Ableger mit deutschen Schauspielern und Detlef Bothe (57), der US-Star Jonathan Frakes ersetzte. Doch „X-Factor: Das Unfassbare kehrt zurück“ konnte weder in Sachen (schauspielerischer) Qualität noch Spannung mit seiner Originalvorlage mithalten. Für die zweite Staffel, die zu Halloween 2021 gezeigt wurde, verpflichtete man deshalb einige prominente Darsteller, darunter auch Cathy Hummels.

Cathy Hummels bei „X-Factor“ – darum geht es in der Episode, in der sie auftritt: Ein Wahrsager prophezeit Jan seine Glückszahlen. Mit den letzten Ersparnissen spielt er Lotto und hofft, dass sein Leben sich zum Positiven wenden könnte. Doch das Schicksal hat einen ganz anderen Plan für ihn bestimmt.

Cathy Hummels als rauchende Zicke bei „X-Factor“ – RTL2 drehte eigene Episoden mit Promis

Die Ex von Fußballstar Mats Hummels (33) verkörpert in der Episode „Glückszahlen“ die Inhaberin eines Lottogeschäfts. Optisch legte die 34-Jährige dafür eine regelrechte Verwandlung hin und war nicht nur extrem überschminkt, sondern zeigte sich auch in Fake-Pelz und Lederleggings. In ihrer Rolle sitzt sie Kaugummi kauend und Zigarette qualmend in ihrem Laden und raunt ihren Kunden, der in der Folge die titelgebenden „Glückszahlen“ spielt, unfreundlich an.

Cathy Hummels befindet sich in der „X-Factor“-Folge übrigens in bester Gesellschaft: Zuvor hat Gronkh (45), ein prominenter Livestreamer, ebenfalls einen kurzen Gastauftritt. Er verkörpert, in gewohnt humoristischer Art, einen Internet-Wahrsager. Für RTL2 zahlte sich die Produktion damals aus: Laut dwdl.de holte man damals in der werberelevanten Gruppe einen starken Marktanteil von 7,9 Prozent. Auf ähnliche gute Werte hofft die 34-Jährige wohl auch bei ihrem nächsten Projekt: In ihrer neuen TV-Show wird Cathy Hummels unter anderem über die Trennung von Mats auspacken. Verwendete Quellen: „X-Factor: Das Unfassbare kehrt zurück“ (RTLZWEI/RTL+; Episode: Glückszahlen), rtl2.de, dwdl.de